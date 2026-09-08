La chilena Soy Nativo avanza en el mercado paraguayo con proyectos de strip centers y parcelas

El mercado inmobiliario chileno mira con atención en buen momento por el que pasa Paraguay. Es que la estabilidad económica, y la baja carga tributaria, los inversionistas buscan oportunidades para poder ingresar con proyectos en dicho país, y las empresas chilenas no son una excepción.

La desarrolladora inmobiliaria Soy Nativo, perteneciente al empresario Alex Pacheco, decidió incursionar en el mercado Paraguayo con un proyecto residencial 4 años atrás. La firma hasta entonces se había especializado en Chile, en la creación de proyectos de parcelas en entornos naturales del centro-sur del país.

Desde su creación la compañía ha desarrollado cerca de 60 proyectos, en cerca de 1.500 hectáreas.

Hace 4 años debutaron en Paraguay, con el proyecto “Altos Nativo”, a 50 kilómetros de la capital, Asunción, cercano al Lago Ypacaraí. El barrio cerrado cuenta con 44 lotes con red de agua y electricidad, una laguna artificial, piscina, quinchos, calles empedradas, zona de deporte, entre otros. El proyecto estará listo para su entrega en octubre, y ya se ha vendido cerca del 80%. La inversión requerida fue de US$800.000, con un valor potencial de venta de US$1.980.000.

“La apuesta de Soy Nativo busca conectar a inversionistas chilenos y latinoamericanos con las oportunidades que ofrece este mercado, desarrollando proyectos inmobiliarios con una mirada patrimonial. La empresa considera que Paraguay representa una de las economías con mayor potencial de crecimiento de la región y una alternativa atractiva para quienes buscan diversificar sus inversiones fuera de Chile”, explican desde la compañía.

Ahora la compañía evalúa su incursión en otro formato en Paraguay. Soy Nativo buscará desarrollar un proyecto de strip center. El empresario Alex Pachecho apunta a buscar un socio que ponga el terreno, y que Soy Nativo se encargue del desarrollo y construcción.

“El diagnóstico de mercado muestra una oportunidad relevante: en Paraguay el segmento de retail está dominado por grandes shopping centers, pero no existen strip centers pequeños —en terrenos de entre 3.000 y 5.000 metros cuadrados, e incluso de menor tamaño—. Esto abre una oportunidad de negocio interesante, especialmente para desarrollar en Asunción”, evaluó la firma.

Alex Pacheco

Adicionalmente, el empresario a punta a cerrar comprar dos propiedades más de aquí a fin de año, para el desarrollo de proyectos de parcelas. Estos sumarían hasta 40 hectáreas.

“Soy Nativo está impulsando en Paraguay el concepto de loteamientos abiertos, un modelo cercano al de las parcelaciones en Chile: sobre un terreno base se subdividen lotes desde 360 metros cuadrados, con urbanización básica (electricidad y agua), dado que no todos los municipios paraguayos exigen estándares de urbanización mayores”,