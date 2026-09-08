Inmobiliaria de familia Melhuish pide su reorganización y detalla deudas por $19.458 millones

Inmobiliaria Melhuish Limitada, ligada a la familia que también posee negocios de automotoras en Las Condes, solicitó al 20º Juzgado Civil de Santiago acogerse a un procedimiento concursal de reorganización de sus pasivos para evitar la quiebra.

Sus mayores acreedores son: Banco Santander Chile con $5.379 millones; Scotiabank Chile $4.163 millones y Banco Itaú con $3.398 millones. La firma que cuenta con la asesoría de Nelson Contador develó en su presentación que el total de sus deudas suman: $19.458 millones.

De acuerdo al escrito, Inmobiliaria Melhuish es la sociedad destinada a resguardar y administrar el patrimonio inmobiliario del grupo empresarial Melhuish. Es propietaria de los inmuebles utilizados por las distintas líneas de negocio del grupo, entre ellas el negocio automotriz y la sociedad Melman SpA, los cuales les son arrendados por la Compañía. Asimismo, “Inmobiliaria Melhuish ha actuado históricamente como garante de las operaciones de financiamiento de dichas sociedades, respaldando con sus activos inmobiliarios las obligaciones asumidas tanto por el negocio automotriz como por Melman SpA”, consignó la solicitud de reorganización.

El mismo documento señaló que durante el segundo semestre de 2025, el grupo empresarial ha debido adecuar su estructura financiera a las condiciones del mercado, lo que llevó a la administración a resolver el inicio de un proceso de venta ordenada de determinados activos inmobiliarios que no resultan indispensables para la continuidad operacional de las sociedades del grupo. “Esta medida tiene por objeto generar liquidez y avanzar de manera ordenada en la reducción del endeudamiento consolidado, resguardando al mismo tiempo la continuidad de las líneas de negocio que la compañía respalda” , acotó.

“En este contexto, y con el objeto de dotar de un marco legal al proceso de venta ordenada de activos, resulta conveniente que Inmobiliaria Melhuish se acoja al procedimiento de reorganización judicial. Dicho procedimiento permitirá a la Compañía estructurar este proceso en conjunto con sus acreedores y, conforme a los flujos que resulten de la venta ordenada de activos, satisfacer íntegra y ordenadamente sus créditos”, concluyó.

La Automotora Melhuish es el concesionario oficial de Foton y Dongfeng, según detalla su perfil en Instagram.

De acuerdo con el Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), 36 empresas iniciaron procesos de reorganización concursal entre el 1 de enero y el 22 de julio de 2026, superando a las 23 firmas que recurrieron a este mecanismo en el mismo periodo del año pasado.

De las compañías que han optado por esta vía para evitar la quiebra en lo que va del año, 20 están domiciliadas en la Región Metropolitana y apenas dos corresponden al sector de la construcción.

Activos a favor de la banca

De acuerdo con los antecedentes del documento, el respaldo patrimonial entregado a las instituciones bancarias alcanza los $11.587 millones en avalúo comercial. Esta cifra contempla de manera exclusiva las propiedades hipotecadas a favor de Scotiabank, Itaú y Santander.

Al desglosar estos montos, Scotiabank se posiciona como el acreedor con la mayor cobertura, concentrando más de $9.038 millones. La pieza clave de su respaldo es una propiedad ubicada en Santa Eugenia 1619, en la comuna de San Bernardo, tasada por sí sola en $7.809 millones. La cartera de este banco se complementa con otros cuatro bienes raíces: tres departamentos en el sector de Raúl Labbé, cuyas valorizaciones oscilan entre los $294 millones y $352 millones, y un inmueble en IV Centenario avaluado en poco más de $272 millones.

El saldo de este blindaje inmobiliario se divide entre las otras dos entidades financieras. Según el mismo documento, Banco Itaú asegura su posición crediticia con un par de inmuebles que en conjunto superan los $2.105 millones; aquí resalta particularmente una propiedad en calle Pedro Lira Urqueta, valorada en más de $1.700 millones, a la que se suma otra en avenida Tomás Moro.

Por último, Banco Santander completa el cuadro con garantías constituidas sobre la casa 26 de Gabriela Mistral 3200, la cual cuenta con dos registros de tasación que inyectan los últimos $443 millones al total global de la banca.