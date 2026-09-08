Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

Nintendo abrió el cofre de los recuerdos para celebrar los 40 años de The Legend of Zelda. La compañía japonesa realizó este martes 8 de septiembre una presentación Nintendo Direct completamente dedicada a una de sus franquicias más importantes, con anuncios que se extenderán desde los últimos meses de 2026 hasta buena parte de 2027.

El principal protagonista fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la renovada versión del clásico de Nintendo 64 que llegará exclusivamente a Nintendo Switch 2 el próximo 5 de noviembre de 2026.

Eiji Aonuma, productor de la serie, presentó el primer gameplay de esta reinterpretación de la aventura originalmente lanzada en 1998, mostrando un Hyrule reconstruido prácticamente desde cero para la nueva consola.

Ocarina of Time regresa completamente renovado

Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

Más que una simple remasterización, Nintendo presentó esta nueva versión de Ocarina of Time como una reconstrucción pensada para una nueva generación de jugadores.

El apartado gráfico fue completamente actualizado, incluyendo nuevas texturas, escenarios remodelados y animaciones renovadas. A esto se suma una banda sonora interpretada con arreglos orquestales sinfónicos, tiempos de carga más cortos y mejoras generales de rendimiento.

Uno de los cambios más importantes estará en el control. Link podrá correr y saltar mediante nuevos comandos, mientras que el stick derecho permitirá mover libremente la cámara, una diferencia considerable frente al esquema del juego original.

Los personajes también tendrán ahora voces durante las cinemáticas, que fueron ampliadas junto con los diálogos. Incluso el ciclo de día y noche continuará funcionando en lugares donde anteriormente permanecía detenido, como algunas ciudades.

Otra de las novedades será Threads of Time, una función que permitirá revisar en cualquier momento el progreso de la historia y conocer cuál es el siguiente objetivo. Una gran ilustración en forma de tapiz irá completándose además a medida que el jugador avance por la aventura.

Nintendo también aprovechará el micrófono integrado de Switch 2 para recuperar una de las mecánicas más recordadas del título. Los jugadores podrán tararear las melodías aprendidas por Link cerca de la consola para hacer que el personaje las interprete con su ocarina.

La compañía incluso lanzará dos ocarinas físicas durante este año. Una será un instrumento completamente funcional, mientras que HORI desarrollará una versión electrónica capaz de reproducir notas y canciones mediante botones.

Una Nintendo Switch 2 especial por los 40 años de Zelda

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La celebración también tendrá su propia consola.

Nintendo anunció la Nintendo Switch 2 – The Legend of Zelda – 40th Anniversary Edition, que estará disponible desde el 29 de octubre, una semana antes del lanzamiento de Ocarina of Time.

La edición especial incorporará diseños inspirados en la Trifuerza y estará acompañada por un Nintendo Switch 2 Pro Controller del 40 aniversario, además de un estuche de transporte con protector de pantalla.

El mando podrá adquirirse con o sin una base de exhibición diseñada especialmente para esta edición.

Nintendo también prepara una edición física especial de Ocarina of Time. Las primeras unidades incluirán un empaque con ilustraciones de acabado metálico y texturizado, disponible mientras existan existencias.

Nuevos amiibo y más funciones para Zelda Notes

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La compañía confirmó además nuevos amiibo de Young Link y Young Zelda, que llegarán durante 2027.

Al utilizarlos en Ocarina of Time, los jugadores podrán desbloquear máscaras especiales que modificarán la apariencia visual del juego para recordar los gráficos de épocas anteriores.

Antes, el próximo 17 de septiembre, será lanzado el amiibo de Mineru’s Construct para The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

La aplicación Nintendo Switch también ampliará su servicio ZELDA NOTES para incluir Ocarina of Time. Entre sus funciones estará la posibilidad de revisar cronológicamente las actividades realizadas cada día, estadísticas sobre enemigos derrotados y el progreso general de la aventura.

También incorporará Gossip Quest, un sistema que entregará fotografías como pistas para encontrar determinados lugares dentro del juego.

Los usuarios podrán además tocar una ocarina virtual desde la pantalla de su teléfono y participar diariamente en un cuestionario dedicado a Ocarina of Time compuesto por más de 2.000 preguntas.

Zelda saldrá de gira por el mundo

El aniversario también llegará fuera de las consolas.

Nintendo anunció The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert, una nueva serie de conciertos sinfónicos que recorrerá distintas regiones del planeta durante 2027 y reunirá composiciones pertenecientes a varias etapas de la franquicia.

La primera gira comenzará en Tokio en enero de 2027, seguida por Norteamérica desde Chicago en febrero. Europa tendrá su punto de partida en Londres durante abril, mientras que la etapa australiana comenzará en Melbourne en mayo.

El Museo Nintendo de Kioto también se sumará a las celebraciones con entradas especiales desde el 9 de septiembre y nuevas instalaciones fotográficas desde el 5 de noviembre. Además, durante el otoño boreal de 2026 abrirá el Super Family Restaurant, un espacio inspirado en Link y otros personajes históricos de Nintendo.

LEGO prepara un nuevo Ocarina of Time

Las colaboraciones externas serán otra parte importante del aniversario.

LEGO lanzará durante la primavera boreal de 2027 el set LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Link & Epona, un modelo de exhibición para adultos compuesto por 1.750 piezas.

Hasbro, en tanto, prepara una Master Sword electrónica de 27 pulgadas, cerca de 69 centímetros, que incluirá más de 15 efectos de sonido activados mediante movimientos y controles táctiles.

Nintendo también utilizará su aplicación Nintendo Today! para entregar tarjetas digitales coleccionables de la franquicia y nuevas animaciones de calendario inspiradas en distintos juegos de la saga.

La película de Zelda llegará en abril de 2027

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El cierre de las celebraciones tendrá lugar en los cines.

Nintendo reiteró que la película de acción real de la franquicia llegará mundialmente el 30 de abril de 2027.

La producción llevará oficialmente por nombre The Legend of Zelda y está siendo desarrollada por Nintendo junto a Arad Productions y Sony Pictures Entertainment.

Según explicó la compañía, no será una adaptación directa de un videojuego específico, sino una historia original construida a partir de los personajes, conceptos y relatos que la serie ha desarrollado durante sus cuatro décadas de existencia.

Será el siguiente gran paso de una franquicia que comenzó en Japón en 1986 y que desde entonces atravesó varias generaciones de consolas, desde NES y Nintendo 64 hasta Nintendo Switch y Switch 2.

Cuatro décadas después de aquella primera advertencia -”It’s dangerous to go alone!”- Nintendo prepara así uno de los años más ambiciosos en la historia de The Legend of Zelda, combinando videojuegos, hardware, música, juguetes, LEGO y cine para celebrar los 40 años de Hyrule.