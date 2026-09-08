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    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    La excanciller alemana criticó la fijación de los partidos por el cordón sanitario contra la ultraderechista Alternativa para Alemania, en lugar de concentrarse en el propio programa y presentarlo debidamente a los electores. AfD avanza en las encuestas de cara a las elecciones de este mes en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Merkel criticó la fijación de los partidos por el cordón sanitario contra la AfD, en lugar de concentrarse en el propio programa.

    La excanciller federal de Alemania, Angela Merkel, lamentó la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones del domingo en el estado de Sajonia-Anhalt. “Las encuestas lo anunciaban, pero ver el resultado negro sobre blanco es algo que produce conmoción. A mí, como militante de la CDU (Unión Cristianodemócrata), me sangra el corazón”, afirmó Merkel en una feria digital en Colonia, en el oeste del país.

    Merkel criticó la fijación de los partidos por el cordón sanitario contra la AfD, en lugar de concentrarse en el propio programa y presentarlo debidamente a los electores, destacó la cadena Deutsche Welle.

    La AfD obtuvo en Sajonia-Anhalt un 43,8% de los votos frente al 17,2% de la CDU, el partido de Merkel y del canciller Friedrich Merz.

    “Eso es algo que no inventé yo y que no me gusta cómo funciona. Eso no es algo que convenza a la gente. Tengo que decirles lo que quiero para el país, formular posiciones concretas, por ejemplo con respecto a las jubilaciones, y a partir de ello mostrar que una cooperación con la AfD no es posible”, señaló Merkel.

    “Naturalmente las emociones también son importantes y hay que llegar a la gente también emocionalmente. Pero los hechos tienen que ser considerados a la hora de argumentar. Si permitimos que las emociones tengan más importancia que los hechos sufriremos un retroceso civilizacional”, aseguró.

    AfD se acerca a dos estados más

    Miles de alemanes han organizado protestas contra AfD tras su histórica victoria en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, advirtiendo que supone un peligro en otras dos elecciones este mes.

    Manifestantes en la Puerta de Brandeburgo de Berlín celebraron una concentración pacífica a favor de la democracia para denunciar al partido antiinmigrante y prorruso AfD, que ha pedido deportaciones masivas de solicitantes de asilo y la reducción del apoyo estatal a las energías renovables y la radiodifusión pública, destacó The Guardian.

    El domingo, el partido de extrema derecha logró su mejor resultado estatal histórico en el antiguo estado comunista de Sajonia-Anhalt, en el este del país, y cuenta con un claro impulso de cara a las elecciones regionales que se celebrarán el 20 de septiembre en Berlín y en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en la costa báltica.

    A menos de dos semanas de las elecciones, los manifestantes en la concentración de Berlín advirtieron contra la resignación y el cinismo tras el sorprendente resultado del domingo en Sajonia-Anhalt.

    El casi 44% de los votos que ha obtenido la AfD en Sajonia-Anhalt, el mejor resultado para un partido nativista desde la época nazi, es una “vergüenza que provoca furia y estupefacción”, declaró desde el escenario Jens-Christian Wagner, director del monumento conmemorativo del antiguo campo de concentración nazi de Buchenwald.

    Wagner alertó de que la AfD, aunque no alcanzó la mayoría absoluta, estaba a punto de hacerse con el poder en Sajonia-Anhalt, algo inédito para la ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que esto “no debe quedar impune”.

    Cientos de manifestantes anti-AfD también se congregaron en Potsdam, cerca de Berlín, y se organizaron concentraciones en Münster, Göttingen, Dresde, Aquisgrán, Bamberg, Darmstadt y Halberstadt, en Sajonia-Anhalt, donde el AfD obtuvo casi la mitad de los votos, según informaron los medios locales.

    La AfD lidera las encuestas de intención de voto en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con aproximadamente un 35%. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata (SPD) de centroizquierda de la primera ministra estatal, Manuela Schwesig, protagonizó una notable remontada durante el verano y ahora supera el 30%.

    En Berlín, uno de los 16 estados federados de Alemania, el panorama es más incierto, con varios partidos compitiendo por el primer puesto. La ciudad está gobernada por una coalición de la CDU y el SPD.

    La CDU, el partido del canciller Friedrich Merz, cuya impopularidad sin precedentes, según se informa, ha influido mucho en los votantes de Sajonia-Anhalt, mantiene una ventaja mínima en la capital, de alrededor del 20%.

    Pisándole los talones se encuentra Die Linke (La Izquierda), que ha centrado su campaña en el vertiginoso aumento del costo de la vivienda, y la AfD, seguida por el SPD y los ecologistas Verdes, ambos con un apoyo en las encuestas de alrededor del 15%.

    Más sobre:AlemaniaMerkelAfdextrema derechaSajonia-AnhaltBerlínMecklemburgo-Pomerania OccidentalMundoCDUSPDprotestasMerz

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