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    Política

    Vallejo acusa actitud “cobarde” de Kast ante Milei: “No fue capaz de condenar sus dichos y los dejó pasar”

    La exvocera de Gabriel Boric, en una entrevista con una radio uruguaya, cuestionó la manera en que el Mandatario recibió las palabras del líder argentino en el Foro Madrid, donde tildó a la izquierda de “zurdos mugrosos” y realzó el golpe de Estado que derrocó el gobierno de Salvador Allende.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC). Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), elevó el tonó en contra del Presidente José Antonio Kast y lo acusó de mantener una actitud cobarde ante su par de Argentina, Javier Milei.

    En diálogo telemático con La Diaria Radio, medio independiente de Uruguay, la militante comunista abordó de manera crítica las declaraciones del mandatario trasandino en el Foro de Madrid, realizado la semana pasada en Santiago.

    Ahí, el libertario emitió duros epítetos en contra de la izquierda, a quienes calificó de “zurdos mugrosos”.

    Pero no solo eso. Milei además realzó el golpe de Estado de 1973 encabezado por Augusto Pinochet y celebró el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende.

    Vallejo señaló que se trata de una manera de actuar común de la derecha más radical a nivel global y remarcó: “Eso refleja mucho entonces el porqué, o más bien explica el porqué de las palabras del presidente de Argentina, Javier Milei, en Chile, donde trata a los que no piensan como él, a quienes somos de izquierda, a quienes somos progresistas, como zurdos mugrosos. Y explica además por qué no existe un reproche por parte del presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, frente a esos dichos”.

    “Eso es sumamente grave, porque va legitimando esta idea de que en el ejercicio de la política todo se puede, todo está permitido, incluso la validación de ver al adversario como un enemigo a quien se le puede insultar y denostar, y en última instancia incluso expulsar, hacer desaparecer o destruir”, agregó.

    La otrora secretaria de Estado dirigió sus dardos especialmente al exrepublicano, a quien emplazó por no defender la dignidad de los chilenos ante los insultos de Milei.

    “Es una actitud lamentable, que no está a la altura de un mandatario que tiene que representar a todos y todas, que tiene que hacer valer el respeto de Chile y su dignidad frente a otros mandatarios u otros dirigentes políticos. Y en una actitud, yo diría lamentablemente muy cobarde, no pudo ser capaz de condenar esos dichos y los dejó pasar”, enfatizó.

    La comunista también sostuvo que siendo dirigente político, Kast criticó con dureza las posiciones de la Cancillería chilena durante el gobierno del presidente Boric, frente a dichos de otros mandatarios, “aun cuando nosotros sí mandamos cartas de protesta, decíamos abiertamente que no nos parecía que otros mandatarios se pronunciaran o intervinieran sobre el acontecer propio de nuestra coyuntura política o incluso sobre cómo funcionan nuestras instituciones democráticas”, dijo.

    “Mandamos cartas de protesta, manifestamos abiertamente reproches y él aún así consideraba que eran posiciones débiles. Pero ahora que es Presidente de la República no es capaz de poner esos límites. Y ahí no solamente da cuenta de un doble estándar, sino que de una falta de valentía para poder poner límites donde hay que ponerlos”, zanjó.

    Más sobre:Camila VallejoJosé Antonio KastJavier MileiForo MadridDerecha conservadora

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