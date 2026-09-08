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    Se ofició a 53 servicios: auditoría al Estado durante el gobierno de Boric cierra su proceso y alista informe final para Kast

    En el proceso se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones, dependiendo de su naturaleza y gravedad. Además, la revisión de nueve servicios derivó en siete casos remitidos a la Contraloría General de la República. De estos, cinco fueron enviados también al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este martes, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno realizó su última sesión y, con ello, puso fin al proceso de Inspección Total desarrollado desde el 11 de marzo hasta la fecha.

    El análisis tuvo como objetivo revisar la información de más de 500 servicios del gobierno central correspondientes al período 2022-2026, durante la administración de Gabriel Boric, con el fin de detectar señales de alerta y adoptar las medidas correctivas y derivaciones correspondientes.

    En detalle, tras la ejecución de 360 programas de auditoría, se ofició a 53 servicios para instruir sumarios administrativos. Además, la revisión de nueve servicios derivó en siete casos remitidos a la Contraloría General de la República. De estos, cinco fueron enviados también al Consejo de Defensa del Estado y cuatro al Ministerio Público.

    Asimismo, en el proceso —en el que participaron más de 1.000 auditores internos— se detectaron 1.529 hallazgos, correspondientes a desviaciones, debilidades o incumplimientos que requieren distintas acciones, dependiendo de su naturaleza y gravedad.

    De ese total, 118 hallazgos, distribuidos en 57 servicios, “cuentan con recomendación del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) para la instrucción de sumarios administrativos, destinados a determinar la eventual existencia de responsabilidades individuales”, según informó el gobierno.

    Con el cierre del proceso, el comité deberá ahora preparar el informe final de Inspección Total, documento que será entregado al Presidente José Antonio Kast y a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, instancia presentada por el gobierno con el objetivo de proponer alternativas para reducir el número de ministerios.

    De todas maneras, el comité continuará realizando el seguimiento de las medidas correctivas derivadas de los hallazgos detectados durante la auditoría.

    Al término de la última sesión, la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, destacó que “hoy cerramos un proceso inédito y damos cumplimiento a un compromiso del Presidente de la República, que es revisar el Estado con rigor, detectar dónde existen falencias y oportunidades de mejora”.

    “Este trabajo nos permite avanzar hacia un mejor uso de los recursos públicos, fortalecer los controles y, sobre todo, contribuir a que el Estado y sus instituciones funcionen mejor para todos los chilenos”, cerró la representante del Ejecutivo.

    Más sobre:GobiernoAuditoríaJosé Antonio Kast

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