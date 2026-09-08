Valencia señala que Constitución actual permite un régimen penitenciario especial aunque apunta que “nos evitaría muchas discusiones”

El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la reforma constitucional que impulsa el gobierno en materia de Seguridad, señalando que para la existencia de un régimen penitenciario especial basta con la Constitución actual.

En conversación con Radio Pauta, mencionó que “nosotros creemos que hoy día nuestro marco constitucional permitiría hacer una reforma legal de esa naturaleza”, añadiendo que “sin embargo, es plausible jurídicamente las opiniones de quienes consideran que sería conveniente tener un reconocimiento constitucional a la existencia de un régimen penitenciario diferenciado”.

“Nos evitaría muchas discusiones”, agregó, enfatizando que “la Constitución es importante que sea estable, pero tampoco un hueso santo”.

En la misma línea, Valencia recordó la creación de la Fiscalía Supraterritorial, para la cual fue necesaria una reforma a la Constitución. “Me parece que es un asunto que tiene que resolver el Congreso. Nadie podría afirmar que sería contraproducente una reforma constitucional de ese tipo”, expresó.

Alcaldes y fiscales amenazados

En la ocasión, Valencia además abordó la situación de los 22 alcaldes y 18 fiscales, que actualmente cuentan con medidas de protección, apuntando que estas medidas se adoptan ante amenazas, intimidaciones o planes concretos para atentar contra autoridades que enfrentan al crimen organizado.

“Todos estos casos a los que le estoy haciendo alusión son medidas de protección que surgen como consecuencias de amenazas que tienen por objeto intimidar o amedrentar a quienes están trabajando contra la delincuencia organizada”, señaló.

Asimismo apuntó que “no podría afirmarse que amenazas de este tipo provienen solo de una banda”.

En la misma línea, señaló que han habido planes para asesinar a fiscales, pero que no se da a conocer para “no fortalecer la imagen de esas bandas”.

“Lo que ocurre es que el Ministerio Público en general este tipo de soluciones no las difunde, porque, insisto, difunde el temor en la población, porque lo que pretenden hacer es intimidarnos y amedrentarnos. Entonces preferimos trabajar de manera reservada, porque también es la manera más eficaz de abordarlo”.

Líderes del Tren de Aragua en Chile

Valencia además abordó el hecho de que la cúpula del Tren de Aragua podría terminar recluida en cárceles chilenas mencionando que “por eso es que venimos desde hace años insistiendo en la importancia de modernizar nuestro sistema penitenciario, en establecer un régimen especial para los líderes de la delincuencia organizada”.

Según explicó, Chile disputó la extradición de algunos de estos criminales, dado que “no teníamos ninguna certeza de que si lo entregábamos no quedase en libertad y estuviese de vuelta en algunas semanas. Entonces necesitábamos juzgarlosy recluirlos en Chile”.

“El Estado chileno ha optado por el camino democrático del Estado de Derecho. ¿Y cuál es el camino democrático del Estado de Derecho? Presentar a estos sujetos ante la justicia y que tus sujetos respondan ante la ley. Pero eso implica sistema carcelario".