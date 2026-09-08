SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Valencia señala que Constitución actual permite un régimen penitenciario especial aunque apunta que “nos evitaría muchas discusiones”

    Según sostuvo el fiscal nacional, “la Constitución es importante que sea estable, pero tampoco un hueso santo”. .

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El fiscal nacional Ángel Valencia se refirió a la reforma constitucional que impulsa el gobierno en materia de Seguridad, señalando que para la existencia de un régimen penitenciario especial basta con la Constitución actual.

    En conversación con Radio Pauta, mencionó que “nosotros creemos que hoy día nuestro marco constitucional permitiría hacer una reforma legal de esa naturaleza”, añadiendo que “sin embargo, es plausible jurídicamente las opiniones de quienes consideran que sería conveniente tener un reconocimiento constitucional a la existencia de un régimen penitenciario diferenciado”.

    “Nos evitaría muchas discusiones”, agregó, enfatizando que “la Constitución es importante que sea estable, pero tampoco un hueso santo”.

    En la misma línea, Valencia recordó la creación de la Fiscalía Supraterritorial, para la cual fue necesaria una reforma a la Constitución. “Me parece que es un asunto que tiene que resolver el Congreso. Nadie podría afirmar que sería contraproducente una reforma constitucional de ese tipo”, expresó.

    Alcaldes y fiscales amenazados

    En la ocasión, Valencia además abordó la situación de los 22 alcaldes y 18 fiscales, que actualmente cuentan con medidas de protección, apuntando que estas medidas se adoptan ante amenazas, intimidaciones o planes concretos para atentar contra autoridades que enfrentan al crimen organizado.

    “Todos estos casos a los que le estoy haciendo alusión son medidas de protección que surgen como consecuencias de amenazas que tienen por objeto intimidar o amedrentar a quienes están trabajando contra la delincuencia organizada”, señaló.

    Asimismo apuntó que “no podría afirmarse que amenazas de este tipo provienen solo de una banda”.

    En la misma línea, señaló que han habido planes para asesinar a fiscales, pero que no se da a conocer para “no fortalecer la imagen de esas bandas”.

    “Lo que ocurre es que el Ministerio Público en general este tipo de soluciones no las difunde, porque, insisto, difunde el temor en la población, porque lo que pretenden hacer es intimidarnos y amedrentarnos. Entonces preferimos trabajar de manera reservada, porque también es la manera más eficaz de abordarlo”.

    Líderes del Tren de Aragua en Chile

    Valencia además abordó el hecho de que la cúpula del Tren de Aragua podría terminar recluida en cárceles chilenas mencionando que “por eso es que venimos desde hace años insistiendo en la importancia de modernizar nuestro sistema penitenciario, en establecer un régimen especial para los líderes de la delincuencia organizada”.

    Según explicó, Chile disputó la extradición de algunos de estos criminales, dado que “no teníamos ninguna certeza de que si lo entregábamos no quedase en libertad y estuviese de vuelta en algunas semanas. Entonces necesitábamos juzgarlosy recluirlos en Chile”.

    “El Estado chileno ha optado por el camino democrático del Estado de Derecho. ¿Y cuál es el camino democrático del Estado de Derecho? Presentar a estos sujetos ante la justicia y que tus sujetos respondan ante la ley. Pero eso implica sistema carcelario".

    Más sobre:Ángel ValenciaFiscal NacionalRégimen penitenciario especial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    Sigue en vivo el Nintendo Direct: revisa los anuncios y novedades

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    3.
    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    4.
    Judd aborda declaraciones de ministro Barros: “Chile no debiera ser el patio trasero de ningún país”

    Judd aborda declaraciones de ministro Barros: “Chile no debiera ser el patio trasero de ningún país”

    5.
    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    6.
    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara
    Chile

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales
    Negocios

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales

    Sin trabas: Juzgado de Brasil rechaza petición de la fiscalía de suspender la licencia ambiental de proyecto Natureza de CMPC

    Investigador renuncia a Anthropic y acusa a la empresa y a OpenAI de “apostar con nuestras vidas”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile
    El Deportivo

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    Otra baja para Daniel Garnero: Eugenio Mena será operado y se suma a la larga lista de lesionados en la UC

    “El Ingeniero sabe de esto”: figuras del Betis aplauden el plan de Pellegrini para vencer al Lille en la Champions

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Sigue en vivo el Nintendo Direct: revisa los anuncios y novedades

    Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile

    John Lennon, Eric Clapton, cocaína y un avión: la historia del caótico regreso de un Beatle a los escenarios
    Cultura y entretención

    John Lennon, Eric Clapton, cocaína y un avión: la historia del caótico regreso de un Beatle a los escenarios

    Jazz Monstarz se corona bicampeona de la Final Nacional de Dance Your Style 2026

    Adam Sandler y Happy Gilmore: la historia real de cómo se gestó un clásico del cine

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán
    Mundo

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera