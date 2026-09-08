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    Empieza la gira de Marco Rubio por el Escudo de las Américas

    El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, comienza su gira por América del Sur. Su primera parada será Colombia, y continuará por Ecuador y Perú. Está previsto que Rubio se reúna con los presidentes de los tres países, miembros del Escudo de las Américas, la alianza de seguridad y combate contra el narcotráfico creada por el presidente Donald Trump en marzo.

    Por 
    RFI
    Marco Rubio junto a Donald Trump.

    Todos los preparativos están listos en Colombia para recibir al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con motivo de su gira por América Latina, que también cuenta con visitas en Ecuador y Perú.

    “Una agenda centrada en el tema de la seguridad”

    Su primera parada será en Barranquilla, donde mantendrá una reunión con el presidente colombiano de ultraderecha, Abelardo de la Espriella. Sandra Borda, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, insiste en que el tema principal de las conversaciones será la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

    “Es una agenda que está fundamentalmente centrada en el tema de la seguridad y en el tema del combate a lo que Estados Unidos ha denominado organizaciones narcoterroristas. Teniendo en cuenta que se trata de tres gobiernos de derecha con cercanía política e ideológica al gobierno de Trump en Estados Unidos, de lo que se trata esto es justamente de una conversación para lograr acción conjunta en contra de esas organizaciones”, explica.

    El presidente Donald Trump posa con los líderes de las naciones miembros del Escudo de las Américas en Miami, Florida. Foto: Official White House/Daniel Torok Daniel Torok

    De la Espriella ha prometido en repetidas ocasiones su deseo de mejorar las relaciones con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, llegando a apoyar a Israel, reconociendo su soberanía sobre los Altos del Golán o ubicando una embajada colombiana en Jerusalén.

    Incrementar el nivel de cooperación

    “Es un gobierno que ha hecho concesiones pensando justamente en que se incremente el nivel de cooperación entre los dos países en materia de equipamiento militar, en materia de recursos y en materia de inteligencia para poder combatir a esas organizaciones criminales con mucha más fuerza”, señala Borda.

    “Venimos de un gobierno donde ese entendimiento no fue un entendimiento profundo, porque Petro no creía en la lucha contra las drogas como la concibe el gobierno en Estados Unidos, y además estaba negociando con algunas de estas organizaciones criminales la posibilidad del sometimiento a la justicia de sus líderes”, agrega la profesora.

    Ayuda económica

    Sandra Borda afirma que De la Espriella busca en esta visita defender los intereses del sector privado con la eliminación de los aranceles comerciales impuestos por la Casa Blanca, así como conseguir ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

    “Creo que hay una agenda de cooperación gruesa alrededor del tema de la reconstrucción posterior al terremoto, y en general de ayuda económica. Colombia sale del anterior gobierno con un déficit fiscal grande que ha deteriorado la calificación de las organizaciones crediticias internacionales frente al país, y acaba de salir justamente de un terremoto que le va a exigir un gasto fiscal grande”, detalla.

    La gira de Marco Rubio evidencia el interés de esta administración por Latinoamérica, que va más allá de la lucha contra las organizaciones criminales y que incluye la renovación del gobierno y la economía de Venezuela y el futuro de Cuba.

    Más sobre:EE.UU.Escudo de las AméricasMarco RubioGiraAmérica LatinaColombiaEcuadorPerúTrumpDe la EspriellaSeguridadMundo

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