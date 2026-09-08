Chile debuta contra Hong Kong China: la programación del World Rugby U20 Challenger 2026

El World Rugby U20 Challenger 2026 ya tiene definido su fixture. Las ocho selecciones participantes conocen el camino que deberán recorrer en la fase de grupos y en la jornada final de la competencia, que se desarrollará entre el viernes 2 y el sábado 17 de octubre.

Chile integrará el Grupo A junto a Rumania, Brasil y Hong Kong China, y tendrá un calendario que comenzará ante el seleccionado asiático en la jornada inaugural del torneo.

El debut de los Cóndores M20 será el viernes 2 de octubre, a las 19.00 horas, frente a Hong Kong China. Posteriormente, el equipo nacional enfrentará a Rumania el miércoles 7 de octubre, también a las 19.00 horas, para cerrar su participación en la fase de grupos ante Brasil, el lunes 12 de octubre, nuevamente en el último turno de la jornada.

En paralelo, el Grupo B estará conformado por Namibia, Bélgica, Portugal y Canadá, selecciones que también disputarán tres partidos durante la fase inicial para definir sus posiciones y los cruces de la jornada final.

La competencia comenzará el viernes 2 de octubre con los encuentros entre Rumania y Brasil, Namibia y Canadá, Bélgica y Portugal, además del estreno de Chile frente a Hong Kong China.

La segunda fecha se disputará el miércoles 7 de octubre, mientras que la tercera y última jornada de grupos se llevará a cabo el lunes 12 de octubre. Tras la fase inicial, las ocho selecciones volverán a la cancha el sábado 17 de octubre para disputar los partidos de definición.

La jornada final definirá todas las posiciones del torneo, con los enfrentamientos entre los cuartos y terceros de cada grupo, seguido por el duelo entre los segundos lugares y, finalmente, el partido entre los líderes de ambos grupos, que determinará al campeón de la World Rugby U20 Challenger 2026.

Para Chile, el torneo será una importante instancia de competencia y desarrollo para una nueva generación de jugadores, que tendrá la oportunidad de medirse ante selecciones de distintos continentes y estilos de juego en condición de local.

De esta manera, todo está preparado para que Santiago reciba durante octubre a las futuras figuras del rugby internacional. Ocho selecciones, cuatro continentes y un mismo escenario serán parte de la World Rugby U20 Challenger 2026.

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