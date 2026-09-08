Emiten alerta meteorológica por vientos para las regiones de Atacama y Antofagasta

Desde la Dirección Meteorológica de Chile emitieron una alerta por vientos moderados a fuertes para la zona norte del país.

La alerta se encuentra vigente para las regiones de Antofagasta y Atacama para sectores precordilleranos y cordilleranos.

En el caso de la Región de Antofagasta, para el jueves, esperan vientos de hasta 100 km/hr en la zona cordillerana y rachas de hasta 90 km/hr para los sectores precordilleranos occidental y de Alto Loa.

En tanto, para la Región de Antofagasta se esperan vientos de hasta 100 km/hr para este martes y miércoles, y de hasta 110 km/hr para la jornada del jueves, en la zona cordillerana.

La alerta fue emitida el pasado lunes 7 de septiembre y se encontrará vigente hasta la noche del jueves 10.