Emiten alerta meteorológica por vientos para las regiones de Atacama y Antofagasta
De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile se esperan vientos de hasta 100 km/hr para las próximas jornadas.
Desde la Dirección Meteorológica de Chile emitieron una alerta por vientos moderados a fuertes para la zona norte del país.
La alerta se encuentra vigente para las regiones de Antofagasta y Atacama para sectores precordilleranos y cordilleranos.
En el caso de la Región de Antofagasta, para el jueves, esperan vientos de hasta 100 km/hr en la zona cordillerana y rachas de hasta 90 km/hr para los sectores precordilleranos occidental y de Alto Loa.
En tanto, para la Región de Antofagasta se esperan vientos de hasta 100 km/hr para este martes y miércoles, y de hasta 110 km/hr para la jornada del jueves, en la zona cordillerana.
La alerta fue emitida el pasado lunes 7 de septiembre y se encontrará vigente hasta la noche del jueves 10.
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