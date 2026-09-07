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    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    “Aunque no existan detenidos por ahora, existe un resultado concreto: una enorme cantidad de droga fue sacada de circulación y se evitó que fuera comercializada y consumida", destacó el fiscal regional Juan Castro Bekios tras el operativo.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    Durante los últimos dos años la Fiscalía de Antofagasta ha anotado cifras récord respecto de incautación de diferentes drogas y sustancias ilícitas. Frecuentemente el fiscal regional Juan Castro Bekios ha salido a informar sobre diferentes procedimientos en que, junto a las policías, han interceptado abultados cargamentos.

    La jornada de este lunes, de hecho, el persecutor junto a efectivos de la Brigada Antinarcóticos de la PDI reportó la detección de un acopio de 636 kilos de marihuana, lo que equivale a dos millones de dosis que no llegaran a circular por las calles del país.

    La droga, como detalló, permanecía oculta en un sector de difícil acceso en las cercanías de la comuna de San Pedro de Atacama, oculta en una bodega construida con piedras y otros elementos.

    En ese lugar, según informaron desde la Fiscalía, fueron encontrados 20 sacos que contenían alrededor de 600 paquetes de droga.

    “Estamos hablando de 636 kilos de cannabis que fueron retirados de circulación y que, de acuerdo con nuestras estimaciones, representan aproximadamente dos millones de dosis que no llegaron a las calles, es decir, tres dosis por cada habitante de nuestra región, incluidos ancianos, adultos e infantes. Esa es la manera de dimensionar el daño que hemos evitado a nuestra comunidad”, aseguró Castro Bekios al destacar el procedimiento.

    En el mismo sentido, insistió en que su lucha contra el tráfico de drogas no se detendrá. “Una región que aspira al Corredor Bioceánico y que lidera la inversión minera nacional no puede permitir que su desierto sea la despensa del narcotráfico continental”, apuntó.

    En línea, el persecutor destacó el trabajo que el Ministerio Público, PDI y otras las instituciones del Estado están desarrollando en la zona y que ha permitido anticiparse a los planes de las organizaciones criminales y golpear su logística antes de que la droga llegue a los puntos de distribución.

    Aunque no existan detenidos por ahora, existe un resultado concreto: una enorme cantidad de droga fue sacada de circulación y se evitó que fuera comercializada y consumida, pero además hay un mensaje: el desierto ya no es un lugar seguro para las organizaciones criminales”, aseguró.

    Al 6 de septiembre de 2026, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de Antofagasta, los decomisos alcanzaban 56,9 toneladas de droga, frente a las 38,9 toneladas registradas durante todo 2025. Es decir, en 249 días superaron en 18 toneladas lo decomisado el año pasado.

    Al ser consultados por el procedimiento, la jefa de la BRIANT Antofagasta, subprefecta Viviana Rodríguez, también valoró los resultados alcanzados. “Detectives de la Brigada Antinarcóticos Antofagasta, en el marco del plan institucional Frontera Interna de San Pedro de Atacama, desarrollaron diversas diligencias investigativas y un despliegue operativo en una zona altiplánica al interior de la comuna, donde detectaron sustancias ilícitas que se encontraban ocultas en el sector”, dijo.

    Y agregó que el operativo “da cuenta del permanente trabajo investigativo y operativo que realiza la PDI en sectores fronterizos y zonas de difícil acceso, orientado a detectar y sacar de circulación importantes cantidades de droga”.

    Más sobre:AntofagastaMarihuanaJuan Castro BekiosPDI

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