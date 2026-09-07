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    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Se espera que el ministro responda a las consultas de los parlamentarios el próximo 29 de septiembre, según detalló uno de los principales impulsores de la iniciativa, Nelson Venegas. Con ello, la acción ocurriría posterior al viaje del canciller y el Presidente José Antonio Kast a la ONU.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El diputado Nelson Venegas (PS) habla con la prensa. (Imagen de archivo) DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La oposición oficializó la tarde de este lunes el ingreso de una interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna.

    La iniciativa fue levantada por el diputado socialista Nelson Venegas (PS), quien dejó entrever durante la semana pasada la presentación de esta iniciativa tras la última polémica entre Chile y Argentina por la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.

    A esta situación también sumaron las declaraciones por parte del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y la que consideran falta de respuestas por parte del ministro de Relaciones Exteriores.

    Más temprano esta jornada, el diputado había adelantado a Desde la Redacción de La Tercera que habían reunido las firmas necesarias. “Los sectores de la oposición sobrepasamos los 62 votos, y nosotros requerimos 52 votos”, señaló.

    En ese sentido, aunque Venegas explicó que la acción sería ingresada esta jornada, esperan que finalmente el canciller responda las consultas el próximo 29 de septiembre.

    De esta forma, buscarían no afectar el próximo viaje del canciller a la Asamblea General de la ONU junto al Presidente José Antonio Kast. “La interpelación será prudente y seria”, remarcó.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”

    El diputado Gonzalo Winter (FA) explicó apunta como principales razones para el anuncio de la interpelación la declaración conjunta de Chile y Argentina de la semana pasada, la “subyagación a la política de Donald Trump y Javier Milei”.

    “Es por eso que las bancadas aquí presentes hemos de anunciar en este acto que vamos a realizar una interpelación al señor canciller Francisco Pérez Mackenna para que responda a este y otros asuntos relativos a las relaciones internacionales en el Congreso Nacional como corresponde”, explicó.

    El principal impulsor de la interpelación, Nelson Venegas (PS), enfatizó que “este no es un acto contra el gobierno esencialmente. Este es un acto que va en defensa de los intereses superiores de nuestro país. Esto es un acto que va en la defensa de Chile en el mes de la patria”.

    El diputado también señaló que poco antes de la presentación de la interpelación el ministro Segpres José García Ruminot le había solicitado que no presentaran la acción en este momento para no interferir en el viaje del canciller a la Asamblea General de la ONU.

    Vamos a ingresar hoy día porque contabilizamos los plazos de manera tal que el ministro de Relaciones Exteriores ya habrá llegado de su viaje a la ONU de manera tal que va a poder estar presente sin que nosotros invadamos ese espacio donde él tenía que participar en conjunto con el Presidente. 29 de septiembre estaría quedando, así que lo ingresamos el día de hoy”, detalló Venegas.

    Más duro fue el presidente del PPD, Raúl Soto, quien abrió señalando que “estamos ante la peor conducción de la política exterior de nuestro país desde el retorno a la democracia”.

    No habíamos visto una conducción tan débil, tan errática y tan pusilánime por parte del canciller Pérez Mackenna y también hay que decirlo por parte del propio Presidente José Antonio Kast. Actitudes que evidentemente contravienen el interés nacional, el interés de Chile y los chilenos respecto de declaraciones ambiguas que favorecen más a Argentina que a Chile”, añadió el parlamentario.

    Más sobre:InterpelaciónFrancisco Pérez MackennaGonzalo WinterNelson VenegasRaúl Soto

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