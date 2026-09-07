Otro bicampeón de América anuncia su adiós: Mauricio Isla se retira del fútbol

Mauricio Isla se retira del fútbol profesional. El lateral comunicó la decisión a través de una carta publicada en sus redes sociales. El carrilero, con una imagen que emula el adiós de Lionel Messi, recordó los principales momentos de su carrera, tanto a nivel de clubes como en la selección chilena. La misiva llega a exactos 19 años de su debut en la Roja.

“Un 7 de septiembre comenzó esta obra y hoy, también un día 7, anuncio que ha llegado a su fin. Por respeto y amor a mi familia, comunico mi retiro del fútbol profesional. Espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional. Con cariño, Mauricio Isla. ‘El Huaso Isla’”, dio a conocer.

El histórico lateral fue parte fundamental de la Generación Dorada. Sin ir más lejos, con la Roja jugó 144 partidos. Disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, también fue titular en las dos Copas América que ganó la Selección (2015 y 2016).

“Sé que escribir esto no es fácil. Se vienen muchos recuerdos a mi mente, desde aquel niño que debía subirse a una micro y viajar para intentar cumplir el sueño de ser futbolista. Mis comienzos no fueron fáciles, pero entendí que, si quería llegar lejos, debía entregar todo de mí”, inicia su carta.

“Gracias a don Alfonso (Garcés), quien vio talento en mí a los 10 años, y a Universidad Católica, donde recibí mis primeras herramientas. El fútbol me regaló amigos, educación, hábitos y estabilidad para mi familia. También me enseñó que, viniendo de una población, uno puede soñar y convertir esos sueños en realidad”, añade.

Pilar en la Roja

Desde 2007, con Marcelo Bielsa como técnico, hasta 2021, en el cierre del período de Martín Lasarte, el sector derecho de la defensa fue de Isla prácticamente sin competencia en el puesto. De ahí en adelante tuvo apariciones intermitentes en el combinado nacional. Su último partido en la Roja fue el 10 de septiembre de 2024, en la derrota ante Bolivia (1-2) en las Eliminatorias al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos.

En ese recorrido, el momento más recordado de Isla es el gol a Uruguay en los cuartos de final de la Copa América 2015. En total fueron cinco las anotaciones del Huaso con la Selección: Ucrania (2010, amistoso), España, (2011, amistoso), Rusia (2017, amistoso) y Paraguay (2021, Eliminatorias), además de la mencionada ante los charrúas.

Su etapa en la Roja fue abordada en la misiva. “Siempre recordaré al profesor José Sulantay, quien me llevó a la Selección juvenil con la que conseguimos el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007. Ese rendimiento me permitió entrar en los planes de Marcelo Bielsa, quien apostó por mí siendo joven. Gracias a ese ‘loco lindo’ que nos devolvió la esperanza y nos ayudó a alcanzar nuestro máximo potencial”, indica.

“El 7 de septiembre de 2007, con 19 años, Bielsa me dio la confianza para debutar por Chile. Así comenzó una historia maravillosa: 144 partidos con La Roja, seis Copas América, dos Mundiales, una Copa Confederaciones y dos títulos continentales junto a una generación que marcó a nuestro país. Gracias a Dios por permitirme vivirlo”, remarca.

Isla le dedicó un párrafo a su conquista ante la Celeste. “Gracias a quienes me ayudaron a crecer, me acompañaron lejos de Chile, me levantaron en los momentos difíciles y confiaron en mí. Gracias a todos los chilenos que celebraron mis alegrías, especialmente aquel gol frente a Uruguay”, escribió.

Isla junto a Gary Medel y Arturo Vidal. Andrés Piña/Photosport

Multicampeón

La carrera de Isla a nivel de clubes también fue destacada. Si bien se formó en Universidad Católica, su debut profesional llegó en el Udinese de Italia. También pasó por la Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe, Flamengo e Independiente.

En Chile jugó por la UC, entre 2022 y 2023, y en Colo Colo, entre 2024 y 2025. Su último club fue el Cacique.

Entre sus títulos asoman tres Serie A de Italia, con la Vecchia Signora. En el elenco de Turín también conquistó tres veces la Supercopa local. Con el Flamengo ganó el Brasileirao, la Supercopa de Brasil, la Copa de Brasil y el Campeonato Carioca, además fue parte del plantel que ganó la Copa Libertadores 2022, aunque partió antes de las fases finales.

“Agradezco a cada club que me abrió sus puertas: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe y Flamengo, cuya hinchada me hizo sentir como un brasileño más. Luego regresé para vestir las camisetas de Universidad Católica, Independiente y finalmente Colo-Colo, un club con raíces especiales en mi historia familiar”, apunta en su carta de despedida.