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    “México no es ni será colonia”. Sheinbaum responde a Trump por publicación de mapa

    El presidente hizo su publicación en su plataforma Truth Social, donde difundió un mapa del continente en el que los colores de la bandera de Estados Unidos abarcan no solo esa nación sino también Canadá, Groenlandia, México, las islas del Caribe y los países centroamericanos.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, habla durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, en Ciudad de México, el 16 de abril de 2026. Foto: Xinhua/Francisco Cañedo [e]FRANCISCO CANEDO

    La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este lunes, a través de su cuenta oficial en X, a la imagen que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en Truth Social, la cual muestra que el territorio de Estados Unidos se extiende por toda América del Norte, Centroamérica y el Caribe, incluido México.

    “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió Sheinbaum, en un mensaje que enmarcó dentro de las celebraciones de septiembre por la Independencia de México.

    Trump hizo su publicación en su plataforma Truth Social, donde difundió un mapa del continente en el que los colores de la bandera de Estados Unidos abarcan no solo esa nación sino también Canadá, Groenlandia, México, las islas del Caribe y los países centroamericanos.

    Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025, esta no es la primera vez que hace comentarios sobre la posibilidad de que el territorio de Estados Unidos se extienda, indicó CNN.

    Previamente, ha dicho que su gobierno está interesado en que Groenlandia forme parte de Estados Unidos, ha planteado que Canadá sea el estado 51 de EE.UU. y decidió cambiar a “Golfo de América” el nombre del Golfo de México, a pesar de que este es reconocido internacionalmente.

    Tanto Dinamarca -al que pertenece Groenlandia- como Canadá y México han rechazado rotundamente estas ideas.

    El martes pasado, durante el mensaje que dio por su Segundo Informe de Gobierno, Sheinbaum reconoció que el trato con Estados Unidos ha tenido “dificultades”, pero aseguró que ella ha tomado la decisión “de siempre buscar el entendimiento”.

    Más sobre:MéxicoEE.UU.TrumpSheinbaummapaGroenlandiaCanadáMundo

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