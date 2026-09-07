Dejan en prisión preventiva a hombre imputado por atacar con parafina a su expareja en Río Bueno

Este lunes fue formalizado por el delito de femicidio frustrado un hombre detenido por Carabineros en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos, a quien se le imputa haber intentado dar muerte a su expareja durante la madrugada de este domingo 6 de septiembre.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el imputado incumplió una prohibición judicial de acercamiento que se encontraba vigente respecto de la víctima y concurrió hasta su domicilio.

Según la investigación, una vez en el inmueble, el hombre habría insultado y amenazado a su expareja. Posteriormente, la mujer habría intentado huir del lugar para solicitar ayuda, momento en que el imputado la habría perseguido.

La Fiscalía señaló que durante el ataque el hombre utilizó parafina con la finalidad de rociar a la víctima y posteriormente prenderle fuego, acción que, de acuerdo con la imputación, estuvo dirigida a causarle la muerte.

Tras la detención, la Fiscalía de Los Ríos solicitó al Juzgado de Garantía de Río Bueno que decretara la prisión preventiva del imputado. El tribunal acogió la petición y estableció dicha medida cautelar al considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.

La causa quedó a cargo de la unidad de flagrancia de la Fiscalía Regional, que instruyó diversas diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho.

Entre las actuaciones investigativas se encuentran las diligencias encargadas a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros, además de peritajes al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la institución.

Las diligencias buscan establecer la dinámica del ataque y reunir los antecedentes necesarios para el desarrollo de la investigación penal.