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    Formalizan a tres conductores que fueron sorprendidos a exceso de velocidad en Costanera Norte: les suspendieron su licencia

    El cuarto de los imputados quedó con firma mensual y arraigo nacional. Además, los sujetos fueron detectados por Carabineros con dos de los vehículos con la revisión técnica vencida.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Foto referencial: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Cuatro conductores fueron formalizados durante la jornada de este lunes por el delito de conducción temeraria, luego de ser sorprendidos por Carabineros circulando a velocidades de hasta 170 kilómetros por hora en la Autopista Costanera Norte, en Santiago.

    Durante la audiencia de control de detención, el Ministerio Público formalizó a los cuatro imputados y, según explicó el fiscal de Flagrancia Oriente, Francisco Morales, todos circulaban a más de 60 kilómetros por hora sobre el límite establecido.

    “En horas de la mañana del día de hoy se llevó a cabo la audiencia de control de detención, en donde se formalizó a cuatro personas por su participación en el delito de conducción temeraria, toda vez que transitaban por Avenida Costanera Norte en exceso de velocidad, más de 60 kilómetros por hora sobre el límite permitido”, señaló Morales.

    Tres de los imputados no registraban antecedentes penales previos, por lo que se acordó una suspensión condicional del procedimiento. Entre las condiciones establecidas se encuentra la suspensión de sus licencias de conducir durante seis meses y el pago de una donación de $100 mil a una fundación.

    El cuarto conductor sí mantenía anotaciones prontuariales por hechos de otra naturaleza. Si bien se trataba de antecedentes antiguos, estos impedían acceder a una suspensión condicional del procedimiento.

    Por ello, en su caso la causa continuará vigente, con un plazo de investigación, mientras que el imputado quedó sujeto a firma mensual y arraigo nacional.

    Los hechos

    El procedimiento se originó a partir de un servicio de fiscalización de velocidad realizado por personal de la 32ª Comisaría de Tránsito y Carreteras, a la altura del kilómetro 7,5 de la autopista. En el operativo fueron detectados tres automóviles y una motocicleta desplazándose a velocidades que fluctuaban entre los 163 y 170 km/h.

    El registro más alto correspondió a un Peugeot 3008, cuyo conductor circulaba a 170 km/h. También fueron fiscalizados una motocicleta BMW S1000, a 167 km/h, y dos vehículos que transitaban a 163 km/h: un Audi A1 y un BMW X1.

    Los cuatro conductores fueron sometidos a controles para determinar la eventual presencia de alcohol, sin que se registrara consumo. Carabineros también revisó la documentación de los automóviles.

    En ese proceso se detectó que tanto el Audi A1 como el BMW X1 mantenían su revisión técnica vencida, por lo que ambos fueron retirados de circulación y trasladados al aparcadero de Custodia Metropolitana.

    Más sobre:ConductoresCostanera NorteExceso de VelocidadSuspensión de Licencia

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