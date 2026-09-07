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    Ministra Lincolao anuncia que Chile tendrá por primera vez un pabellón en la feria de tecnología CES

    La próxima edición del Consumer Electronics Show se realizará entre el 6 el 9 de enero de 2027 en Las Vegas. "Es una plataforma estratégica para que las empresas chilenas ingresen a nuevos mercados, atraigan inversión y construyan alianzas significativas”, señaló la ministra.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, anunció esta jornada que Chile se incorporará por primera vez en la próxima edición del Consumer Electronics Show (CES), la feria de tecnología e innovación más grande e influeyente del mundo.

    Según detalló la autoridad, Chile contará con su propio Pabellón Global en la edición 2027 del evento, consolidándose así como el área sudamericana más grande en la historia de la feria.

    Lincolao, junto a su par de Energía, Ximena Rincón, y la presidenta y CEO de CTA, Kinsey Fabrizio, sellaron esta nueva etapa con la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que formaliza un compromiso conjunto para fortalecer los lazos de innovación entre Chile y Estados Unidos, abriendo nuevas oportunidades para las startups y empresas tecnológicas chilenas en el escenario global.

    “Chile está entrando en un nuevo capítulo, con la innovación, la ciencia y la tecnología como pilares de nuestra estrategia nacional”, afirmó titular de la cartera de Ciencias, destacando a su vez que el CES “es una plataforma estratégica para que las empresas chilenas ingresen a nuevos mercados, atraigan inversión y construyan alianzas significativas”.

    Ricardo Ferreira

    Así, la incorporación de Chile al CES marca un hito en la proyección internacional de su ecosistema de innovación, llegando a esta edición 2027 “con una propuesta de valor propia: un modelo de desarrollo que combina inversión pública, talento local y vocación exportadora”.

    “Estamos muy contentos con esta invitación de la ministra Lincolao”, destacó por su parte la ministra Rincón. “Ya nos estamos imaginando desde Energía qué podemos instalar en ese stand en el que por primera vez Chile va a participar. Por ejemplo, la primera planta de eFuels en operación en el mundo, que está en Magallanes, o Solar Nomad de BLP, generación y almacenamiento solar sobre contenedores estándar para faenas sin red. Hay mucho que desde energía podríamos mostrar y agradecemos esta invitación”.

    Por su parte, Kinsey Fabrizio, quien viajó a Chile para la firma del MOU, afirmó que “Chile es hogar de un ecosistema tecnológico dinámico y en rápida evolución, con fortalezas que abarcan robótica, energía, tecnología espacial y más”.

    “A través de CES, esperamos trabajar junto a los líderes de Chile para ayudar a mostrar estas innovaciones, fomentar la colaboración internacional y acelerar las oportunidades de crecimiento para las empresas chilenas”, afirmó.

    CES 2027 se realizará del 6 al 9 de enero en Las Vegas, donde se congregarán líderes empresariales, autoridades e innovadores de todo el mundo para dar forma al futuro de la tecnología.

    Más sobre:NacionalCES 2027Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e InnovaciónMinisterio de Energía

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