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    Cirugías preferenciales a familiares: Contraloría revela que persisten irregularidades en Hospital de Chillán

    En un informe de agosto, la CGR detectó que de un total de 21.547 cirugías, más del 18% correspondían a familiares de funcionarios del recinto Herminda Martín de Chillán.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Contraloría General de la República (CGR) realizó el seguimiento de las observaciones, que se revelaron a propósito del Informe N°132 al Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán (HCHM), en el que se detectó que el establecimiento no ha corregido parte de los hallazgos y asegurando que “persisten las principales irregularidades”.

    El documento era relativo a las listas de espera quirúrgicas no GES entre 2020 y 2024. En esa línea, en su informe inicial la Contraloría Regional de Ñuble detectó que, de un total de 21.547 cirugías, 3.905 correspondían a familiares de funcionarios del HCHM (18,1%), y de ellas, 2.442 fueron realizadas en un tiempo de espera menor a la mediana establecida por el Ministerio de Salud.

    La misma situación fue observada en otras 173 intervenciones practicadas a trabajadores del hospital. “Ambos hechos aún se encuentran a la espera de la respectiva justificación y recepción de los respaldos que permitan aclarar cuáles fueron los criterios utilizados para tomar esta decisión en desmedro de demás pacientes de la localidad”, sostuvieron desde Contraloría.

    Además, se evidenció que 1.188 órdenes quirúrgicas no GES consignadas en el sistema local no figuraban en la plataforma central, mientras que otras 1.427 ingresadas en el sistema centralizado no aparecían en los registros del hospital. En este sentido, el informe de seguimiento verificó que solo se han regularizado 352 registros que no estaban en el sistema central.

    También se constató que el hospital sigue sin poder aclarar la diferencia de datos registrada en los casos de la lista de espera. Mientras el sistema interno mantiene 41.996 incidentes, el central muestra solo 29.021. Asimismo, se informó que existían 23 pacientes fallecidos que seguían apareciendo en la lista de espera local sin que el hospital haya rectificado esta situación.

    “Debido al conjunto de observaciones que aún se mantienen, la Contraloría ordenó al servicio iniciar un procedimiento disciplinario para establecer las eventuales responsabilidades administrativas” sentenciaron desde el organismo fiscalizador.

    Más sobre:Hospital de ChillánContraloría General de la RepúblicaContraloríaCirugías

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