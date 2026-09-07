La Primavera del Libro celebra 15 años y se traslada a la Estación Mapocho

Hace 15 años, un grupo de aproximadamente 40 editoriales independientes y universitarias se reunía en el Teatro de la Aurora, en Barrio Italia, Providencia, con un objetivo común: realizar un encuentro gratuito para lectores y lectoras en torno a los libros. En 2026, en su decimoquinta versión, la misión es la misma.

Este octubre, la Primavera del Libro contará con más de 200 editoriales participantes y una programación de más de 100 actividades para todos los públicos, entre las que se incluyen lanzamientos, conversatorios, encuentros con autores y autoras, firmas de libros, talleres, música en vivo y espacios profesionales. Además, este año Editoriales de Chile cumple 25 años de historia trabajando por el gremio del libro y la lectura, proyectando además la participación de Chile como invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt 2027.

“De la mano de nuestro aniversario, estamos celebrando la consolidación de uno de los encuentros más importantes en torno al libro y la lectura en Chile. Quince años después de su primera edición, la Primavera del Libro sigue siendo el reflejo de bibliodiversidad, pero también de la profesionalización del sector. Este crecimiento es fruto de una persistencia de la edición independiente, que ha logrado sostenerse en el tiempo y sortear grandes desafíos, aportando, entre otras cosas, a la articulación de todo el ecosistema del libro”, señala Rocío Barros, presidenta del directorio de Editoriales de Chile.

Este año, la feria gratuita llega con una gran novedad: se traslada a la Estación Mapocho, un espacio patrimonial emblemático para los libros y la cultura. Esta feria es organizada por Editoriales de Chile —la asociación gremial más grande de editoriales independientes y universitarias del país, que agrupa a más de 160 sellos nacionales—, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Caja los Andes.

“Celebramos los 15 años de La Primavera del Libro, que se ha consolidado como un importante espacio de encuentro en torno al libro y la lectura, reuniendo a editoriales, autores y público de todas las edades. Como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, valoramos especialmente su trayectoria y su aporte a la circulación de los libros y al fortalecimiento del sector, reafirmando nuestro compromiso con iniciativas que hacen de la lectura una experiencia cercana y compartida”, afirma el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

Conversatorios, talleres de oficios y música en vivo

Más de 200 editoriales expositoras estarán en este encuentro, con catálogos para todos los públicos y edades. Entre los participantes se encuentran desde editoriales de gran trayectoria hasta las más experimentales. Además, llegarán sellos provenientes de diferentes regiones del país, así como editoriales internacionales como Hwarang, Fiordo, Eterna Cadencia, Chai, Godot y Sigilo.

Este año la programación estará dispuesta en 4 escenarios, con más de 100 actividades gratuitas organizadas en conversatorios, lanzamientos, cuentacuentos, talleres, encuentros con escritores y escritoras y presentaciones musicales. Las actividades girarán en torno a temas como la importancia de las humanidades, la nueva ola de mujeres ensayistas chilenas, gastronomía y libros, literatura coreana, el lazo entre Chile y Palestina, las biografías de grandes músicos nacionales, los mejores diseñadores editoriales y qué buscamos en los animales, entre decenas de presentaciones de libros.

Una de las novedades de este año será “Bienestar que se lee, espacio de creación y promoción de la lectura”, en el que se realizarán talleres, de carácter continuo y gratuito, en la Plaza alta de la Estación Mapocho. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Caja Los Andes y la participación de Museo Taller, y busca promover todos los oficios en torno a la creación editorial, tales como serigrafía, tipos móviles, grabado al paso, fanzine, collage, encuadernación y edición experimental. Además, los afiliados a Caja Los Andes tendrán un 20% de descuento en los catálogos de las editoriales.

Narrativa, ilustración, poesía, investigación, teatro, música, patrimonio, literatura infantil y juvenil, cómic, entre otros géneros y temáticas, estarán presentes para acoger a una gran diversidad de gustos lectores. Invitados como Cynthia Rimsky, Premio Nacional de Literatura 2026; el escritor Pablo Katchadjian y los editores Marco Cassini, Maxi Papandrea y Edgar Blanco estarán presentes en esta versión aniversario de la Primavera del Libro.

En el tradicional Round de Ilustración, una de las actividades más populares de la feria, participarán artistas como Mala Imagen, Sol Díaz y Gonzalo Martínez. Adicionalmente, una variada oferta de cafetería y comida al paso, junto con espacios de descanso, prometen que la visita a la feria se transforme en un panorama para toda la familia.

Este año, la música tendrá un lugar destacado en la cartelera de la feria. Cada jornada finalizará con un espectáculo de artistas chilenos: Cancamusa (viernes), Pascuala Ilabaca (sábado) y Ángel Parra (domingo). Además, la programación incluye presentaciones de libros de músicos como Cancamusa, Javiera Mena y Electrodomésticos.

La Estación Mapocho cuenta con accesibilidad universal, y las principales actividades contarán con intérpretes de lengua de señas.

25 años de Editoriales de Chile

Este 2026, Editoriales de Chile —gremio nacido en 2001— cumple 25 años de trayectoria promoviendo el desarrollo de la industria editorial nacional y latinoamericana, democratizando el acceso al libro y la lectura, y fomentando la diversidad cultural y la bibliodiversidad.

La asociación agrupa hoy a más de 160 editoriales independientes y universitarias que representan la diversidad de géneros literarios que se cultivan en Chile —narrativa, poesía, literatura infantil y juvenil, ilustración, narrativa gráfica, edición experimental, patrimonio, pueblos originarios y fotografía, entre otras—, y colabora activamente con la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas.

La 15ª Primavera del Libro abrirá sus puertas entre las 11:00 y 21:00 horas los tres días de feria, desde el viernes 9 al domingo 11 de octubre.

La programación completa estará disponible en las redes sociales de la organización Editoriales de Chile (@editorialesdechile y @primaveradellibro en Instagram) y en el sitio web www.primaveradellibro.cl.

Los asistentes podrán descargar su entrada gratuita a través de Ticketplus en el siguiente enlace: https://ticketplus.cl/es/events/15-primavera-del-libro-2026.