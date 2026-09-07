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    Culto

    Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026 ya tiene sus 5 finalistas

    Los escritores Nadia Prado, Tomás Harris y Jorge Marchant junto a los artistas visuales, Arturo Duclos y Natalia Babarovic son los finalistas de la cuarta edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística, que busca poner en valor y difundir a creadores nacionales de vasta trayectoria, en literatura y artes visuales, cuya obra innovadora aún no haya sido lo suficientemente reconocida públicamente.

    Por 
    Equipo de Culto
    De izquierda a derecha: Nadia Prado, Tomás Harris, Jorge Marchant, Arturo Duclos y Natalia Babarovic.

    Fundación Plagio dio a conocer a los cinco finalistas de la cuarta edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026, galardón que busca reconocer y visibilizar la obra de creadores nacionales, con una destacada trayectoria en los ámbitos de literatura y artes visuales, y que han realizado aportes fundamentales desde sus disciplinas.

    Los finalistas de este año son los poetas Nadia Prado y Tomás Harris; el escritor y dramaturgo Jorge Marchant; y los artistas visuales Arturo Duclos y Natalia Babarovic. Todos ellos fueron seleccionados entre una amplia lista de nominados a través de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía. Así, personas de todo Chile tuvieron la oportunidad de postular a sus candidatos en el sitio web de Fundación Plagio.

    “Estamos seguras de que generando nuevos espacios de reconocimiento para nuestros creadores podremos inspirar a otras personas a desarrollar su propio potencial creativo. Por eso nos enorgullece presentar por cuarto año consecutivo este premio, con el cual rendimos un homenaje oportuno y necesario a quienes han realizado obras transformadoras desde la literatura y las artes visuales”, destaca Soledad Camponovo, coordinadora general de Fundación Plagio.

    Fundación Plagio cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras.

    Cuarta edición del certamen

    En sus primeras tres ediciones, el premio quedó en manos de la poeta antofagastina Soledad Fariña (2023), la fotógrafa Julia Toro (2024) y el artista visual Carlos Altamirano (2025), respectivamente. En esta cuarta versión, además del reconocimiento y difusión pública, el ganador o ganadora recibirá un galardón creado especialmente por la artista nacional Rosario Perriello y un premio de $3.000.000, otorgado por Fundación Plagio.

    En esta nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística, la selección del ganador o ganadora estará a cargo de un jurado integrado por reconocidas figuras del ámbito artístico y cultural nacional: la escritora y actriz Nona Fernández; la periodista cultural y ensayista Catalina Mena; la fotógrafa y artista visual Julia Toro; el escritor y columnista Rafael Gumucio; y la escritora y directora de Fundación Plagio, Carmen García Palma.

    El nombre del ganador o ganadora del Premio Plagio a la Creatividad Artística 2026 será dado a conocer en una ceremonia que se realizará el próximo 8 de octubre de 2026.

    Fundación Plagio forma parte del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.

    Más sobre:ArtePremio Plagio a la Creatividad Artística 2026Nadia PradoTomás HarrisJorge Marchant LazcanoArturo DuclosNatalia BabarovicArte Culto

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