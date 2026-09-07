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    Política

    Acusan “sillita musical”: diputadas del PDG exigen transparentar reingreso de Natalia Duco al gobierno

    Las parlamentarias del Partido de la Gente oficiaron a Presidencia por las funciones y sueldo de la exministra en su nuevo cargo en el Segundo Piso.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Las diputadas del PDG, Lilian Betancurt, Tamara Ramírez y Flor Contreras.

    Las diputadas del Partido de la Gente (PDG), Lilian Betancurt, Tamara Ramírez y Flor Contreras, criticaron el reciente “reingreso” de la exministra del Deporte, Natalia Duco, al Ejecutivo, esta vez como asesora estratégica en el Segundo Piso de La Moneda. Las parlamentarias anunciaron una serie de acciones legislativas para exigir claridad absoluta sobre su contratación.

    Así la diputada Betancurt enfatizó que “es fundamental que se detallen las funciones, atribuciones específicas y la remuneración que recibirá Natalia Duco en el Segundo Piso. Los chilenos merecen saber exactamente qué hace y cuánto nos cuesta una asesora con este perfil político”.

    Por su parte, Ramírez señaló que “es urgente revisar eventuales conflictos de interés e inhabilidades de exautoridades que de la noche a la mañana reingresan como asesores de Gobierno. Vamos a perseguir esto mediante un oficio porque no podemos permitir que el Estado se transforme en un refugio político sin un filtro estricto de transparencia”.

    Finalmente, Contreras adelantó que “evaluaremos mayores exigencias de transparencia para asesores presidenciales que tienen incidencia directa en las políticas públicas. Además, estamos evaluando una acción legislativa para reforzar la publicidad obligatoria de las funciones y antecedentes de los asesores estratégicos contratados por Presidencia. Quien asesora al Presidente no puede operar en las sombras”.

    Natalia Duco. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con estas medidas, según expusieron buscan el resguardo de los recursos públicos y la meritocracia, asegurando que mantendrán una vigilancia estricta sobre los nombramientos en el Segundo Piso para garantizar que las contrataciones respondan a las necesidades del país y no a favores políticos.

    Más sobre:Natalia DucoPartido de la GentePDGSegundo Piso

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