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    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    La Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete combina limpieza con vapor, un rodillo extensible y navegación con inteligencia artificial. La marca, que llegó a Chile en mayo, también presentó una cortadora de césped robot, una cámara deportiva e impresoras 3D.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    El vapor es la nueva apuesta de Dreame para enfrentar las manchas difíciles en el hogar. Durante la feria tecnológica IFA 2026, en Berlín, la compañía presentó la Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, una aspiradora robot que, según la marca asiática, es la primera del mundo con una fuente central de vapor a 180 °C.

    El equipo fue destacado en IFA 2026, donde Dreame obtuvo el Premio de Innovación en la categoría Hogar Inteligente. Su presentación encabezó una expansión de catálogo que incluye dispositivos para el jardín, cámaras deportivas y herramientas de impresión 3D.

    El nuevo robot de limpieza de Dreame

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    La nueva aspiradora genera vapor en segundos y lo distribuye mediante cuatro salidas para ayudar a desprender suciedad adherida y manchas secas. Dreame afirma que esta tecnología permite eliminar el 99,9% de las bacterias, aunque la información entregada no detalla las condiciones de ensayo ni los microorganismos evaluados.

    El sistema se complementa con AquaRoll, un rodillo que trapea con agua fresca en tiempo real, gira a 300 revoluciones por minuto y aplica una fuerza descendente de 18 newtons. Para ampliar su alcance, puede extenderse hasta ocho centímetros hacia afuera y acceder a bordes, espacios bajo muebles y zonas próximas a las patas de las sillas.

    La navegación es otro de los focos del dispositivo. Según Dreame, su sistema de visión con inteligencia artificial reconoce más de 320 tipos de objetos, detecta obstáculos de hasta 10 milímetros y responde en 0,1 segundos. Esa capacidad le permite ajustar la trayectoria ante mascotas u objetos en movimiento.

    Otros lanzamientos de Dreame en IFA 2026

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    La compañía también presentó la A4 AWD Pro Series, una cortadora de pasto robot diseñada para superficies de hasta 5.000 metros cuadrados. Combina detección láser tridimensional de 360 grados, posicionamiento satelital y por red, visión binocular con inteligencia artificial y sensores laterales.

    El equipo incorpora tracción total y, según sus especificaciones anunciadas, puede subir pendientes de hasta 42 grados. La marca también declara un corte hasta el borde, con una distancia de cero centímetros.

    Otro estreno fue la LEAPTIC Cube, la primera cámara deportiva de Dreame. Pesa 56 gramos, permite grabar video en hasta 8K y ofrece, según la compañía, resistencia al agua hasta diez metros de profundidad y una autonomía de hasta 110 minutos. El anuncio no precisa si esa duración corresponde a la resolución máxima de grabación.

    A estos lanzamientos se suma una línea de impresoras 3D, con la que la empresa amplía su negocio hacia la fabricación de objetos y la creación de prototipos.

    Arnaldo del Campo, Sales Manager de Dreame Chile, explicó que las novedades responden al objetivo de construir un ecosistema tecnológico que resuelva tareas dentro y fuera del hogar.

    “Este es el año que Dreame más espacio ha tenido para demostrar su poder en IFA, incorporando cada vez más categorías, más productos, mejores soluciones para nuestro consumidor”, añade en un comunicado.

    La compañía ingresó oficialmente a Chile en mayo de 2026 mediante una alianza con Ripley. Su oferta local incluye aspiradoras robot, lavadoras, aspiradoras para limpieza en seco y húmedo y productos de cuidado personal.

    Lee también:

    Más sobre:DreameIFA 2026Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X CompleteCreame A4 AWD Pro SeriesDreame LEAPTIC Cubeecosistema hogar inteligenteimpresoras 3D DreameLEAPTIC Cube cámara deportiva 8KHogar inteligenteAspiradoras robotTecnología

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