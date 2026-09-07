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    Miles de personas despiden en Belgrado al excomandante serbobosnio Mladic, condenado por crímenes de guerra

    Tras la misa en honor al llamado "carnicero de Bosnia”, miles de personas acompañaron el féretro en su camino al cementerio, situado a las afueras de Belgrado.

    Por 
    Europa Press
    Un hombre toca la cruz mientras militares nacionales serbios rodean el ataúd de Ratko Mladic, en la iglesia de San Lucas, en Belgrado.

    Miles de personas han participado este lunes en el cortejo fúnebre en Belgrado del excomandante serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció el 27 de agosto mientras cumplía cadena perpetua en una cárcel de La Haya tras ser condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad, acompañando al féretro hasta el cementerio de Topcider, donde ha sido enterrado a media tarde.

    La jornada ha arrancado en la iglesia de San Lucas en Kosutnjak, donde durante cinco horas centenares de personas han hecho fila para presentar sus condolencias al ataúd en el que reposan los restos mortales del militar, cubierto de la bandera de Serbia y de la República Srpska, una de las dos entidades que forman Bosnia y Herzegovina.

    Incluso antes de la apertura del templo, los alrededores estaban llenos de ciudadanos que rendían homenajes improvisados en medio de banderas serbias. Tras la misa en honor de Mladic, miles de personas han acompañado el féretro en su camino al cementerio, situado a las afueras de Belgrado, ha informado la agencia serbia Tanjug.

    Durante el oficio religioso y en medio de honores militares, el Patriarca Porfirio ha recalcado que la figura de Mladic “no puede separarse de una época terrible, de una guerra terrible, de un gran sufrimiento y de profundas heridas y traumas”.

    Soldados del Ejército serbio llevan el ataúd de Ratko Mladic frente a la iglesia de San Lucas antes del entierro, en Belgrado, el 7 de septiembre de 2026.

    “Al orar hoy por el alma del difunto, por el alma del general de guerra, oramos también por todos aquellos cuyas vidas se extinguieron en esa guerra”, ha afirmado el Patriarca de la Iglesia ortodoxa de Serbia sobre Mladic, conocido como “el carnicero de Bosnia” y condenado en 2017 por crímenes de guerra y lesa humanidad, entre ellos la matanza de Srebrenica.

    Delegación política serbia en el funeral

    Al funeral han asistido la familia del exgeneral pero también la cúpula política de la República Srpska y una nutrida representación de miembros del gobierno de Serbia.

    Entre ellos se ha visto al presidente de la República Srpska, Sinisa Karan, así como el primer ministro de la entidad, Savo Minic, y la representante serbobosnia de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, Zeljka Cvijanovic.

    De lado de Serbia, estuvieron presentes el ministro de Justicia, Nenad Vujic, el de Defensa, Bratislav Gasic, y el de Cultura, Nikola Selakovic, además de políticos locales y el embajador de Rusia en Belgrado, Aleksandar Bocan-Harcenko.

    Más sobre:Ratko MladicCarnicero de BosniaserbobosnioLa Hayacrímenes de guerraBelgradoSrebrenicaMundo

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