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    Fiscalía investiga causa del siniestro que destruyó hotel Alto Nevados de Chillán y no descarta delito de incendio

    Las 119 personas que se encontraban alojadas en el recinto fueron evacuadas y reubicadas. No se registraron fallecidos, heridos ni personas desaparecidas.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Ministerio Público inició una investigación para determinar el origen y la causa del incendio que durante la tarde del domingo destruyó el hotel Alto Nevados, ubicado en el sector Termas de Chillán.

    Una vez controlada la emergencia, el fiscal (s) de Chillán, Ignacio Córdova, se constituyó en el sitio del suceso para coordinar las diligencias de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Los peritajes estarán a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) y el OS9.

    El ingreso de los equipos especializados al inmueble se encontraba condicionado a la autorización de Bomberos, que durante esta jornada continuaba trabajando en el lugar para controlar los últimos puntos de calor y verificar la presencia de gases tóxicos.

    Una vez que se encuentre segura ya la zona, personal de la Labocar va a poder ingresar al hotel y determinar el lugar de los hechos y principalmente el punto de ignición y la causa basal del incendio”, explicó el fiscal Córdova.

    Por ahora, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis respecto del inicio del fuego. Entre las posibilidades que deberán ser esclarecidas se encuentran una eventual acción humana o una falla eléctrica.

    “En primer lugar, el Ministerio Público lo que intenta determinar es el hecho de existir un delito o no de incendio, toda vez que esto tiene que determinarse por parte de la Labocar”, señaló Córdova. Añadiendo que “si el inicio del fuego se realizó a través de acción humana o quizás a través de una falla eléctrica. Una situación que tiene que comprobarse al día de hoy y que está en investigación”.

    El fiscal enfatizó que, hasta el momento, no existe información que permita establecer una causa determinada. “Por ahora no hay información responsable al respecto”, afirmó.

    Asimismo, desde Fiscalía indicaron que una de las hipótesis es que el fuego se habría iniciado en el quinto piso del ala noreste del hotel. Sin embargo, todavía se debe establecer si el punto corresponde a una habitación o a un espacio utilizado por trabajadores que se encontraban de turno.

    En paralelo a los peritajes en el inmueble, el OS9 de Carabineros comenzó a tomar declaraciones a trabajadores y personas que se encontraban en el recinto al momento de la emergencia. El fiscal también confirmó, según la información disponible hasta esta jornada, que el complejo tenía sistemas de seguridad contra incendios.

    119 personas evacuadas y extranjeros con documentos destruidos

    Uno de los focos de trabajo durante esta jornada ha sido la situación de los pasajeros que debieron abandonar el hotel. De acuerdo con la información proporcionada por la administración, eran 119 las personas alojadas en el recinto al momento del incendio.

    La mayoría de los pasajeros extranjeros fueron trasladados a un hotel cercano, mientras personal del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de Chillán trabaja en la identificación de quienes perdieron sus documentos personales en el siniestro.

    Según el fiscal, entre los afectados hay principalmente ciudadanos brasileños, estadounidenses y argentinos. “Muchos de ellos tenían su pasaporte y otros documentos al interior del hotel siniestrado”, explicó Córdova, quien agregó que se está coordinando con los consulados correspondientes para acreditar sus identidades y efectuar los trámites necesarios.

    Pese a la magnitud del incendio, hasta ahora no se reportan víctimas. “Hasta el día de hoy se da cuenta de que no existen ni fallecidos, ni heridos, ni personas desaparecidas. Tampoco existen denuncias por presunta desgracia”, sostuvo el persecutor.

    En el recinto también se encontraban entre 80 y 100 trabajadores, de acuerdo con los antecedentes entregados por Fiscalía.

    Más sobre:Nevados de ChillánIncendioChillánHotel Alto Nevados

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