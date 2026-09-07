SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Carlos III recuerda que Harry y Meghan son “ciudadanos privados” y no representan a la familia real

    Los duques de Sussex regresaron por sorpresa a Reino Unido en agosto tras seis años de residencia en el extranjero.

    Por 
    Europa Press
    Los duques de Sussex, Harry y Meghan, junto a Oprah Winfrey.

    El rey de Inglaterra, Carlos III, ha aclarado en una misiva que los duques de Sussex, Harry y Meghan, son “ciudadanos privados” y no representan a la familia real a pesar de su reciente regreso a Reino Unido tras seis años de residencia en el extranjero.

    El monarca ha remitido la carta al propio príncipe Harry, al gobierno, a las autoridades militares y a los representantes reales para aclarar las competencias y atribuciones de ambos una vez han decidido afincarse en territorio británico junto a sus hijos, Archie y Lilibet, según recoge la cadena británica BBC.

    No podrán utilizar el título de HRH -SAR o Su Alteza Real- ni el de Su (él) y su (ella) Alteza Real, explica la misiva firmada por el lord chambelán de la Casa en nombre del rey.

    Harry y Meghan informaron por sorpresa de su regreso a Reino Unido a finales de agosto a los representantes de Carlos encargados de gestionar la agenda real y las relaciones con el gobierno.

    La carta puede interpretarse como un drástico aviso para que en ningún caso reclamen o sean tratados como representantes de la familia real británica, un concepto que se limita a los 11 “working royals”, los miembros de la familia que ejercen representación oficial: el monarca, su pareja, los hermanos del monarca, sus hijos y parejas y descendientes.

    En 2020 los duques de Sussex se marcharon de Reino Unido tras negociar el conocido como Acuerdo de Sandringham, por que el que Harry y Meghan renunciaban a ser de la “realeza principal” y se comprometían a ser económicamente independientes.

    “Es bien sabido que en enero de 2020 el duque y la duquesa renunciaron a asumir labores de representantes del Soberano y no son miembros oficiales de la Familia Real”, explica la nueva misiva real. “La labor benéfica del duque y la duquesa es una cuestión personal para los dos y la llevan a cabo a título privado”, señala.

    Además, aclara que se debe consultar con el Palacio de Buckingham cualquier pregunta relativa a la organización o recepciones a los duques de Sussex, “en particular cuando sea necesario emplear fondos públicos”.

    En cuanto a la seguridad, especifica que “cualquier cuestión operativa sobre seguridad debería seguir siendo remitida a las autoridades policiales pertinentes”.

    Harry ha denunciado que no tiene una protección policial adecuada en Reino Unido, pero el Palacio de Buckingham argumenta que es competencia de la Comisión Ejecutiva para Realeza y VIP (Ravec), encargada de la seguridad de los miembros de la familia real y otras figuras públicas.

    Más sobre:Reino UnidoCarlos IIIHarryMeghanduques de SussexAcuerdo de SandringhamMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Longevidad en Chile: seminario de ILC abordará desafíos en salud, empleo y seguridad económica

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

    Informe propone incorporar la convivencia entre generaciones en las políticas de vivienda, educación y trabajo

    “Tremendamente indignante”: Colegio Médico condena eventual fraude de subvenciones y pide “máximo rigor” contra culpables

    Tribunal amplía detención de Ghislain Quiroz en investigación por homicidio de Mariana Sepúlveda

    Contraloría advierte vacío en normativa sobre licencias de manejo de la seguridad municipal

    Lo más leído

    1.
    Empieza la gira de Marco Rubio por el Escudo de las Américas

    Empieza la gira de Marco Rubio por el Escudo de las Américas

    2.
    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    Polémica en Egipto por condena a muerte de famosa presentadora de televisión por tráfico de drogas

    3.
    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    4.
    Erupción de volcán en Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta a más de 22 mil pasajeros

    Erupción de volcán en Indonesia obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta a más de 22 mil pasajeros

    5.
    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    El caso de Lindsay Clancy: la madre acusada de matar a sus tres hijos cuyo juicio terminó sin veredicto

    6.
    Ucrania eleva a cerca de 1,5 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

    Ucrania eleva a cerca de 1,5 millones las bajas en combate sufridas por Rusia desde el inicio de la guerra

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Inter en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Inter en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Lille vs. Real Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    “Tremendamente indignante”: Colegio Médico condena eventual fraude de subvenciones y pide “máximo rigor” contra culpables

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Inter en TV y streaming

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda
    Negocios

    Presencia bursátil y el quorum de dos tercios: dos modificaciones al mercado de capitales que presentará Hacienda

    Gobierno atribuye salto del IPC a sistemas frontales y Medio Oriente, y Hacienda reconoce preocupación por el diésel

    Expectativas de contratación para Chile mejoran para el último trimestre del año, pero están entre las más bajas en la región

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados
    Tendencias

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Los GLP-1 como Ozempic y Mounjaro podrían “remodelar” el cerebro, según distintos estudios

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”
    El Deportivo

    La emoción de Vozinha tras ser nominado al Balón de Oro como mejor arquero: “Hay momentos que parecen demasiado grandes”

    ¿Boom mediático o nivel mundial? El debate que abre la nominación de Vozinha al Balón de Oro como mejor arquero

    Arriesga la desafiliación: la ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y remece la Primera B

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial
    Cultura y entretención

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

    La reconciliación de Noel y Liam y un pequeño guiño a Chile: así es el emotivo documental del regreso de Oasis

    El gran momento de la escena independiente chilena: 12 sellos locales se reúnen en el evento Panorama Nacional

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump
    Mundo

    Reino Unido y “reinicio” de relaciones con Israel: postura más cercana a la causa palestina pese a riesgo de roces con Trump

    Merkel y victoria de la extrema derecha en Sajonia-Anhalt: “Me sangra el corazón”

    Supremo Tribunal Federal de Brasil suspende de forma preventiva al director de la Policía por presunto seguimiento ilícito

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?