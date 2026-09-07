Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

El pasado 24 de julio se llevó a cabo ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia en que se discutió la petición de la defensa del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, para que se levantaran temporalmente las medidas cautelares decretadas a su respecto y así viajar a Argentina.

En dicha audiencia el tribunal fijó una caución o fianza de retorno de $ 150 millones al imputado en el marco de la denominada trama bielorrusa. Bajo esa condición el abogado podría salir del país entre el 31 de julio y el 9 de agosto, pudiendo solicitar la devolución del dinero a su regreso.

Sin embargo, como ha hecho presente su defensa -liderada por el penalista Marcelo Hadwa- ante el mismo tribunal, el monto depositado el 28 de julio no ha sido restituido, pese a las solicitudes que han realizado ya que su cliente regresó al territorio nacional tal como se solicitó.

Fue el 10 de agosto que Hadwa requirió por primera vez la devolución de los $ 150 millones, junto con pedir que se oficiara a la PDI para acreditar la salida e ingreso de su cliente al país. Así, con fecha 13 de agosto el tribunal requirió informar sobre movimientos migratorios de Yáber entre el 1 de julio y la fecha de ese momento.

Pero la respuesta dejó todo en veremos. El 18 de agosto la policía civil suscribió el oficio en que detalló: “Para Sergio Yáber Lozano, no se registra movimientos migratorios por pasos fronterizos habilitados, desde el 1 de julio de 2026 a la fecha”.

Ante ello, y considerando lo señalado por la defensa, la jueza Pilar Ahumada reiteró la petición a la PDI para que informara respecto de los movimientos de Yáber. Esto, el 21 de agosto.

Al no haber una nueva respuesta de la PDI, seis días más tarde, el 27 de agosto, Hadwa volvió a solicitar la devolución del dinero. “En vista de que hasta la fecha la Policía de Investigaciones no ha dado cumplimiento al requerimiento de su señoría, y que el congelamiento de los fondos de mi representado le causa perjuicio, vengo en solicitar que se reitere el oficio a esta institución para que remita informe dando cuenta de los movimientos migratorios realizados por el imputado, desde el 1 de julio del presente año a la fecha”, se lee en la presentación que realizó, a la que el juez Freddy Cubillos accedió el 31 de agosto.

De todas maneras, la respuesta de la PDI volvió a ser la misma, según se consigna en un nuevo informe que data del 2 de septiembre.

“Para Sergio Rodrigo Yáber Lozano no se registran movimientos migratorios por pasos fronterizos habilitados, desde el 1 de julio de 2026 a la fecha”, se lee en el escrito. Y agregan: “Es preciso señalar, que esta información se refiere a todos los pasos fronterizos controlados por nuestra institución, la que se encuentra debidamente ingresada al Archivo Nacional de Viajes de esta Alta Repartición”.

El tribunal optó por mantener la retención y dar curso al debate de lo planteado en la audiencia fijada para el próximo 22 de septiembre.

“Atendido lo señalado por la defensa del imputado y que no coincide con el presente informe, véase y discútase la fianza de retorno del imputado, en audiencia de fecha 22 de septiembre del año en curso”, resolvió la jueza Ahumada.