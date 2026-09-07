Comisión de Familia inicia votación en particular del proyecto de responsabilidad parental y aprueba primer artículo

Comisión de Familia de la Cámara inicia votación en particular del proyecto de responsabilidad parental.

La comisión de Familia de la Cámara de Diputados inició este lunes la discusión y la votación en particular del proyecto de ley que establece un régimen de responsabilidad parental y que es impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Esto, luego que el pasado 17 de agosto se aprobó en general en la misma comisión, con ocho votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, registrando además una ausencia.

El proyecto, firmado el 11 de junio por el Presidente José Antonio Kast, busca fortalecer los deberes de cuidado, orientación y supervisión de madres, padres y cuidadores respecto de niños, niñas y adolescentes.

En la instancia, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, destacó que el régimen de responsabilidad parental “tiene evidentemente una mirada final a los niños, eso es evidente. Pero el foco está puesto en los padres”.

En el artículo primero, numeral dos, por ejemplo, se señala que: “Los hijos tienen derecho a ser protegidos, guiados y orientados por sus padres. Los padres deberán ejercer una guía y orientación activa sobre la conducta de sus hijos conforme a su edad y grava madurez, adoptando las medidas necesarias para prevenir que incurran en conductas que puedan causar daño a sí mismos o a terceros”.

En concreto, la propuesta permite hacer efectiva la responsabilidad civil de los padres por los daños ocasionados por sus hijos menores de edad, trasladando estas materias a los Tribunales de Familia, con el objetivo de contar con procedimientos más breves y oportunos.

La iniciativa contempla, por ejemplo, la posibilidad de exigir indemnizaciones por daños patrimoniales, aplicar sanciones frente a incumplimientos graves de los deberes parentales y disponer la participación obligatoria en programas de educación y habilidades parentales.

En la sesión de este lunes, la comisión de Familia logró aprobar el artículo N° 1 del proyecto de ley.

La instancia de la Cámara, de hecho, consiguió acuerdos para la unanimidad en una serie de indicaciones, lo que permitió avanzar con mayor fluidez. Además, en esa misma lógica, los parlamentarios Zandra Parisi (PDG) y Benjamín Lorca (republicanos) retiraron mociones, lo que favoreció el trabajo legislativo.

El ministro Rabat, al término de la sesión, agradeció la disposición de los parlamentarios de la comisión.

“Yo sinceramente quiero agradecer a la comisión. Se han aprobado por unanimidad, no es cierto, artículos muy importantes que establecen realmente un sistema nuevo respecto al deber que tenemos los padres para educar y orientar a los hijos. Así que de verdad quiero agradecerles a todos los miembros de la comisión”, dijo.

La discusión y votación del articulado del proyecto continuará en la comisión de Familia de la Cámara en la próxima sesión.