La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

La obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss? Foto: Sahne Nuss

La presencia de turistas brasileños en Chile, especialmente en Santiago, se ha vuelto cada vez más común durante los inviernos de los últimos años.

La cifra alcanzó un récord durante julio. Más de 150 mil turistas brasileños ingresaron al país ese mes, un 6,9% más que en igual período del año pasado, según cifras de la Subsecretaría de Turismo.

Si bien muchos llegan al país atraídos por los centros de esquí de la capital, también han ganado notoriedad por otra particular afición durante sus visitas: el chocolate Sahne Nuss , elaborado por Nestlé.

“En invierno vemos crecer la demanda por la llegada de turistas brasileños y el cariño que sienten por la marca y por Sahne-Nuss. La compran por montones y este fenómeno ha crecido especialmente por el boca a boca”, señaló Karem Muñoz, gerente de marketing de chocolates en Nestlé.

En redes sociales, distintos usuarios chilenos han registrado esta tendencia y han mostrado cómo algunos turistas brasileños compran varias barras de este tradicional chocolate con leche chileno.

Un usuario de TikTok reaccionó a uno de estos videos y comentó: “En el Jumbo del Costanera nunca hay, se los llevan todos” .

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¿Por qué es tan popular entre los brasileños?

Son varias las razones que podrían explicar la popularidad del Sahne Nuss entre los turistas brasileños.

Una de las principales, según los propios usuarios de redes sociales, es una característica particular del producto: sus almendras enteras .

Ante la pregunta de por qué el chocolate es tan popular entre los brasileños, un usuario de TikTok respondió: “Porque tiene las almendras enteras y en Brasil no hay”.

En el mismo comentario agregó: “Hay mucho chocolate, pero con almendras enteras no”.

Esta particularidad habría convertido al Sahne Nuss en uno de los productos que algunos turistas brasileños buscan durante sus visitas a Chile, ya sea para consumirlo durante el viaje o para llevarlo de regreso a Brasil y compartirlo con familiares y amigos.

A esto se suma el sabor del chocolate, que también aparece entre los motivos mencionados por usuarios en redes sociales para explicar su popularidad.

“Creemos que les encanta por su sabor, porque es una combinación única de chocolate de leche con almendras tostadas, que solamente se hace en Chile”, agregó la ejecutiva de Nestlé.

La obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?. Foto: Sahne Nuss

¿Existe el Sahne Nuss en Brasil?

Aunque el Sahne Nuss también puede encontrarse en Brasil, su disponibilidad es más limitada.

El producto se comercializa principalmente a través de tiendas específicas que importan chocolates y otros productos extranjeros, además de plataformas de comercio electrónico.

Por ejemplo, en Mercado Livre, la versión brasileña de Mercado Libre, se pueden encontrar barras de Sahne Nuss de distintos tamaños y precios.

La barra más clásica, de 250 gramos, puede alcanzar un precio cercano a los 121 reales en Brasil, equivalente a unos $22.000 pesos chilenos al cambio actual .

En Chile, en tanto, esta misma barra puede encontrarse en supermercados por entre $6.000 y $7.000.

Es decir, el producto puede llegar a costar cerca de tres veces más en Brasil que en Chile.

La diferencia de precios, su particularidad en sabor y el plus de sus almendras podría ayudar a explicar por qué algunos turistas brasileños aprovechan sus viajes a Chile para comprar varias barras y llevarlas de regreso a su país.