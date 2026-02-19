SUSCRÍBETE
    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Un turista canadiense visitó el MUT en Santiago y lo llamó “el mall del futuro”. Destacó su oferta gastronómica, limpieza y orden, y aseguró que Santiago es su ciudad favorita de Latinoamérica.

    Nicole Iporre
    Un turista canadiense quedó sorprendido tras su visita al Mercado Urbano Tobalaba (MUT) en Santiago, uno de los shoppings más nuevos de la capital chilena que ofrece una estructura distinta a un mall convencional.

    Hace poco más de un mes, el extranjero Adam James subió un video a su canal de YouTube —que tiene más de 15 mil reproducciones— en el que relata su experiencia: dijo que el MUT es “el mall del futuro” y que “es muy increíble, definitivamente el lugar para visitar”.

    El registro dura 13 minutos y muestra un breve recorrido por las distintas tiendas y locales de comida: “He visto comida coreana, tacos, carne, lindos restaurantes para sentarse a comer. También comida orgánica, tiendas de vino y queso, fruta… Muy impresionante”.

    También habló un poco de sus impresiones de Santiago. El canadiense aseguró que se trata de una ciudad muy limpia y ordenada, entre otras cosas.

    Las reacciones del turista canadiense que visitó el MUT

    “Una de las cosas más geniales de Santiago es que es muy limpio”, aseguró el canadiense Adam James. “En todo lado está limpio. Miren el metro, impecable”, mencionó, mientras apuntaba con la cámara la entrada de la estación Tobalaba del Metro de Santiago, dentro del MUT.

    Volviendo a los comentarios del MUT, el turista aseguró que el lugar le recordaba al cruce del mercado Chelsea con el Union Station en Toronto, Canadá.

    Para comer, quería probar la carne mechada, aunque terminó por comprarse un sándwich de lomito con tomates horneados y mayonesa en La Fiambrería. “Aquí está, supuestamente el sándwich nacional de Chile, algún chileno que esté viendo este video, avíseme si estoy en lo correcto”, dijo.

    Entre los comentarios, figura un chileno que le explica que ese sándwich no es de mechada: “Tus comentarios en el video fueron muy respetuosos y amables con mi país. Por eso, sentí el deber patriótico de aclarar una confusión. La mechada es una forma de cocinar la carne que la deja muy jugosa y tierna”.

    “Terminaste comprando un lomito por error, que es lomo de cerdo cocinado lentamente en su propio jugo (...) Chile tiene muchos tipos de sándwiches nacionales, con variaciones. También tienen el “completo”, que es un tipo de hot dog con más ingredientes (chucrut, mayonesa, tomate y aguacate). Saludos desde la Patagonia chilena, donde lo mejor es el cordero asado”, le escribió el chileno.

    El turista canadiense le respondió: “¡Dios mío, gracias por la lección! ¡Investigaré más la próxima vez!”.

    Después de recorrer un poco más los coloridos y variados pisos del MUT, el canadiense concluyó que es un lugar “realmente fenomenal” y que “no quiere irse de verdad” de Santiago, la ciudad que se convirtió en su favorita de toda Latinoamérica, “y eso que he visitado muchas”.

    TuristasTuristas en ChileChileTurismoTurismo en ChileMUTMercado Urbano TobalabaTobalabaSantiagoSantiago de ChileExtranjeros en ChileCanadiense

