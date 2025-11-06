OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Tendencias

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Un turista colombiano contó en TikTok qué fue lo que más y menos le gustó de Santiago de Chile. Su video ya supera las 220 mil vistas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “A la gente extranjera no la quieren”: el turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Otro extranjero se suma a la lista de turistas que visitaron Chile, grabaron y compartieron sus experiencias en las redes sociales. Esta vez, el visitante fue un colombiano, identificado como Juanito (@juanitood), que decidió contar no solo lo que más le gustó de su estadía, sino también lo que lo dejó insatisfecho.

    Así como él, son cientos los turistas que llegan al país y quedan fascinados con la cultura, el Metro de Santiago, el precio de distintos productos y, por supuesto, la comida.

    En este caso, el colombiano Juanito decidió hacer un registro donde habla de las 3 cosas que más le gustaron y las 3 que menos le agradaron de Santiago de Chile. El video en TikTok acumula más de 220 mil visualizaciones.

    “A la gente extranjera no la quieren”: el turista colombiano que visitó Santiago por primera vez. Foto: ATON.

    Las 3 cosas que más le gustaron de Chile a un turista

    “Vamos a empezar con las cosas que me gustaron de mi viaje”, empezó a decir el colombiano, mientras mostraba que estaba en el aeropuerto, próximo a irse del país.

    La primera cosa que más le gustó fue “la seguridad. En ningún momento me sentí inseguro, intranquilo o en peligro. Diez de diez la seguridad en este país, por lo menos en esta ciudad, nada que decir”.

    Después, destacó la modernidad de Santiago: “Esta ciudad no tiene nada que envidiarle a una ciudad europea. Es primer mundo. Y el transporte, lo mejor que hay en Latinoamérica”.

    Finalmente, el turista aseguró que los precios son muy competitivos: “La ropa es muy barata. No sé qué es lo que pasa, pero me pareció demasiado barato. Quedé muy contento con eso”.

    “A la gente extranjera no la quieren”: el turista colombiano que visitó Santiago por primera vez. Foto: ATON.

    En resumen, las tres cosas que más le gustaron fueron:

    1. La seguridad.
    2. La modernidad y el transporte.
    3. El precio económico de la ropa.

    Las 3 cosas que no le gustaron de Santiago a un turista

    Sobre la parte no tan llamativa de Santiago, para el colombiano, es “el trato al extranjero. Yo no sé lo que pasa, pero a la gente extranjera no la quieren”.

    “Lo único que me estuvo diciendo la gente en Santiago era, ‘cuándo te vas’, ‘por qué no te vas’, ‘ojalá que te vayas y no vuelvas’. Yo vengo a este país a conocer, a pasarla bien, a apoyar la economía local y gastar mi plata, y lo primero que me dicen es por qué no me voy. La verdad no tiene sentido”.

    Según el colombiano, cuando estaba paseando por la ciudad, trataba de hablar poco por miedo a que lo miraran mal.

    La segunda cosa que no le gustó es que el costo de vida es caro. “Todo lo que tenga que ver con sobrevivir es caro. Si bien la ropa es económica, la comida, la alimentación y el transporte es muy costoso. Si vienen a Chile, ahorren”.

    Como tercer y último punto, el usuario de TikTok dijo que no le gustó “el resentimiento social. Yo no sé qué pasa, pero la gente vive resentida con todo el mundo (...) Sé que aquí hay mucha desigualdad social, pero no entiendo por qué viven tan resentidos el uno con el otro”.

    En resumen, las tres cosas que menos le gustaron de Chile son:

    1. El trato al extranjero.
    2. El costo de vida.
    3. “El resentimiento social”.

    “Quiero felicitar a los chilenos por tener un país tan ‘chimba’, un país tan bonito. Si quieren viajar al primer mundo, vengan a Chile. Este país es muy bonito. Felicitaciones”.

    Lee también:

    Más sobre:TuristasTuristas en ChileRedes socialesViralExtranjerosExtranjeros en ChileSantiagoTurista colombiano en ChileExperiencia de viaje en Santiago de ChileExtranjero visita Chileprecios en Santiago de Chiletrato al extranjero en ChileCosto de vida Santiagoviral TikTok turista ChileTikTokLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    Lo más leído

    1.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    4.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas
    Chile

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos
    Negocios

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez
    Tendencias

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas
    El Deportivo

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    El estratégico plan de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025: más de 10 mil estudiantes repletaron las sedes

    El Midtjylland de Darío Osorio vence al Celtic para seguir con su campaña perfecta y liderar la Europa League

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
    Finde

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
    Mundo

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

    Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

    Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años