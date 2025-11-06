“A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

“A la gente extranjera no la quieren”: el turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

Otro extranjero se suma a la lista de turistas que visitaron Chile, grabaron y compartieron sus experiencias en las redes sociales. Esta vez, el visitante fue un colombiano, identificado como Juanito (@juanitood), que decidió contar no solo lo que más le gustó de su estadía, sino también lo que lo dejó insatisfecho.

Así como él, son cientos los turistas que llegan al país y quedan fascinados con la cultura, el Metro de Santiago, el precio de distintos productos y, por supuesto, la comida.

En este caso, el colombiano Juanito decidió hacer un registro donde habla de las 3 cosas que más le gustaron y las 3 que menos le agradaron de Santiago de Chile. El video en TikTok acumula más de 220 mil visualizaciones.

“A la gente extranjera no la quieren”: el turista colombiano que visitó Santiago por primera vez. Foto: ATON.

Las 3 cosas que más le gustaron de Chile a un turista

“Vamos a empezar con las cosas que me gustaron de mi viaje”, empezó a decir el colombiano, mientras mostraba que estaba en el aeropuerto, próximo a irse del país.

La primera cosa que más le gustó fue “la seguridad. En ningún momento me sentí inseguro, intranquilo o en peligro . Diez de diez la seguridad en este país, por lo menos en esta ciudad, nada que decir”.

Después, destacó la modernidad de Santiago: “Esta ciudad no tiene nada que envidiarle a una ciudad europea. Es primer mundo. Y el transporte, lo mejor que hay en Latinoamérica”.

Finalmente, el turista aseguró que los precios son muy competitivos: “La ropa es muy barata . No sé qué es lo que pasa, pero me pareció demasiado barato. Quedé muy contento con eso”.

En resumen, las tres cosas que más le gustaron fueron:

La seguridad. La modernidad y el transporte. El precio económico de la ropa.

Las 3 cosas que no le gustaron de Santiago a un turista

Sobre la parte no tan llamativa de Santiago, para el colombiano, es “el trato al extranjero. Yo no sé lo que pasa, pero a la gente extranjera no la quieren”.

“Lo único que me estuvo diciendo la gente en Santiago era, ‘cuándo te vas’, ‘por qué no te vas’, ‘ojalá que te vayas y no vuelvas’. Yo vengo a este país a conocer, a pasarla bien, a apoyar la economía local y gastar mi plata, y lo primero que me dicen es por qué no me voy. La verdad no tiene sentido”.

Según el colombiano, cuando estaba paseando por la ciudad, trataba de hablar poco por miedo a que lo miraran mal.

La segunda cosa que no le gustó es que el costo de vida es caro. “Todo lo que tenga que ver con sobrevivir es caro. Si bien la ropa es económica, la comida, la alimentación y el transporte es muy costoso . Si vienen a Chile, ahorren”.

Como tercer y último punto, el usuario de TikTok dijo que no le gustó “el resentimiento social. Yo no sé qué pasa, pero la gente vive resentida con todo el mundo (...) Sé que aquí hay mucha desigualdad social, pero no entiendo por qué viven tan resentidos el uno con el otro”.

En resumen, las tres cosas que menos le gustaron de Chile son:

El trato al extranjero. El costo de vida. “El resentimiento social”.

“Quiero felicitar a los chilenos por tener un país tan ‘chimba’, un país tan bonito. Si quieren viajar al primer mundo, vengan a Chile. Este país es muy bonito. Felicitaciones”.