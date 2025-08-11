SUSCRÍBETE
“Podría morir hoy”: el turista español que probó el completo chileno y quedó fascinado

El youtuber español Clavero visitó Santiago de Chile, donde probó completos —incluido el italiano con palta— y mote con huesillo. Quedó sorprendido por su sabor y tamaño.

Nicole Iporre
Viaja por todo el mundo para mostrar las bondades de cada país, y uno de sus últimos destinos fue Santiago de Chile. Se trata de Clavero (HiClavero en las redes sociales), un youtuber español de 27 años que recorrió la capital hace pocas semanas, y se enamoró de uno de los platos célebres de la comida local: el completo.

En un video de YouTube —que casi alcanza el millón de visitas— el español recorrió algunos rincones de Santiago y comió tres completos distintos y hasta un mote con huesillo.

Lo primero que dijo sobre la capital es que “es una ciudad preciosa”. Acto seguido, contó que lo primero que quería hacer, antes de pasear, era comerse un completo, pues había escuchado de su fama y quería comenzar su día con uno.

Esto fue lo que dijo sobre los completos.

El youtuber Clavero probó un completo chileno: esto le pareció

Plaza de Armas, en el centro de la ciudad, fue el destino que escogió para comer su primer completo. Dijo sentir curiosidad por esta comida, pues es fanático de los hotdogs estadounidenses y sabía que existía una distinción entre ambos platos.

“Lo ves absolutamente por todas partes (los completos). Si bien no es la comida chilena más típica y ancestral, probablemente sea uno de los platos que más se comen”.

El local elegido fue El Portal, ubicado en el Portal Fernández Concha. Pidió un completo “básico”, que tenía vienesa, chucrut, tomate y mayonesa. Y se sorprendió por el tamaño, cuando el mesero llevó la comida a la mesa.

“Me esperaba que fuera grande, pero no tanto. Es simplemente gigantesco. Creo que lo primero que destaca es el tamaño y que, para ser un hotdog, no vemos ni siquiera el frankfurt (vienesa)”.

Después del primer mordisco, dijo que estaba empezando a “entender el flow”. Estaba a punto de irse, cuando el personal de El Portal le ofreció que viera cómo se hace el completo italiano, que lleva palta. También lo invitaron a grabar en la cocina.

Entonces, el youtuber les preguntó cuántos completos solían vender diariamente, y le respondieron que “como 600. A la gente les gusta muchísimo, porque son muy buenos”.

Después, siguió recorriendo el centro de la ciudad, hasta que vio que muchas personas compraban una especie de bebida que le llamó la atención.

El turista español que probó mote con huesillo

Un vaso pequeño, con mote, huesillo y azúcar. Eso recibió en sus manos Clavero, después de sentir curiosidad al ver que eran muchas las personas que paraban en cada esquina para comprarse una de estas bebidas típicas chilenas.

“No sé por qué no me lo esperaba tan dulce. ¡Está muy rico!” aseguró. “El conjunto realmente está muy bien pensado, muy bueno”.

Qué opinó Clavero sobre el completo italiano

En su paseo, se topó con otro local de completos, llamado El rey del completo. “Quiero probar el italiano, el que lleva aguacate (palta). Voy a ver si estos no son tan grandes, porque si me tengo que comer tres así de gigantes, creo que puedo morir hoy”.

Entonces, le llegó su completo que, efectivamente, tenía un tamaño menor al que ya había probado en Plaza de Armas.

“Déjame decirte que el aguacate es algo que le da muy buen sabor. No entiendo por qué no se le pone más, le queda muy muy bien. La mayonesa también es especial, no es la misma de un supermercado en España, y se siente diferente, como más suave”.

Tras subir el Cerro Santa Lucía, el hambre volvió y fue por un As italiano cerca del Metro Moneda.

“Esto es gigantesco, creo que es como el Goliat de todos los completos que hemos comido hoy”, aseguró. “Tiene de todo esto”.

Se sorprendió porque no se encontró con una vienesa, sino con pedazos de carne. “Diría que este es el que más me gustó. La carne está muy buena, este es el mejor (...) Ya soy un chileno más”.

ClaveroTuristaViralHiClaveroYouTubeCompletoCompleto chilenoCompletos chilenosCompletosAsCompleto italianoAs italianoTuristasExtranjerosChileSantiagoPlaza de ArmasMote con huesilloTurista prueba comida chilenaComida chilenaYoutuberRedes socialesLa TerceraClavero en Chile

