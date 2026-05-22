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    Política

    Senador Diego Ibáñez y tramitación de megarreforma: “Es imposible en tres semanas sacar un proyecto de forma responsable”

    El senador del Frente Amplio además sostuvo que "aquí lo importante es hablar con responsabilidad" y que "eso requiere su tiempo”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, se refirió durante la mañana de este viernes a la tramitación de la megarreforma en el Senador, señalando que “es imposible en tres semanas sacar un proyecto de forma responsable”.

    En conversación con Radio ADN es que el Ibáñez abordó el proyecto que durante la jornada del miércoles fue despachado por la Cámara de Diputados mencionando que “aquí lo importante es hablar con responsabilidad, estar encima de la mesa con datos, con evidencia. Eso requiere su tiempo”.

    “No puede pasar la imposición que ocurrió en la Cámara de Diputados, esto al menos tiene que ir a la Comisión de Trabajo, tiene que ir a la Comisión de Economía, tiene que ir a Medio Ambiente, hay artículos que se refieren a Cultura, y eso tiene que tener su espacio especializado”, señaló.

    Además mencionó que espera que “se levante un espacio técnico que pueda evaluar las alertas que colocó el Consejo Fiscal Autónomo y la Corte Suprema”.

    Asimismo, realizó un llamado a que “la Comisión de Hacienda, que preside el senador Macaya, dialogue en serio”.

    “Aquí se va a ver el temple y la capacidad de dialogar con quien piensa distinto, del senador Macaya y del ministro Quiroz. Y esperemos que no nos defrauden, esperemos que no quieran legislar a matacaballo, sino que legislen con la razonabilidad al frente, con la evidencia y con el espacio necesario para una reforma que va a impactar los próximos 25 años”, mencionó.

    Respecto a los plazos, el senador además sostuvo que “con mucho respeto va a tener que calmarse el ministro Quiroz porque si quiere, insisto, legislar a matacaballo que apruebe esto por un voto, pero eso no le asegura estabilidad económica y social en el futuro”.

    “Es irresponsable sacarlo en tres semanas”, reiteró.

    Más sobre:MegarreformaSenadoDiego IbáñezFrente Amplio

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