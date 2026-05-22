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    Política

    Senador Núñez reconoce que “se ve difícil el debate que viene” por megarreforma pero afirma: “Vamos a dar la pelea”

    El senador comunista advirtió de los riesgos que traería -a su parecer- el megaproyecto si es aprobado tal como está.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Aton Chile.

    El próximo 2 de junio el Senado comenzará a discutir el megaproyecto de reconstrucción y de reactivación económica de José Antonio Kast, iniciativa que fue despachada por la Cámara de Diputados.

    Si bien, la Cámara Alta cuenta con una base de 26 senadores aliados, al menos para la idea de legislar, desde el gobierno saben que la situación no será fácil, por eso el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, deberá comenzar su propia tanda de reuniones.

    En la oposición la atención ha estado en la “unión”, esto considerando que desde el oficialismo han instado al Socialismo Democrático (SD) a desmarcarse del Frente Amplio y del Partido Comunista, acusando que estos dos últimos partidos tendrían una “tutela” sobre el SD.

    La situación molestó a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic (PS), quien afirmó: “Si el gobierno busca quebrarnos como oposición, no lo va a conseguir”.

    En ese escenario, el senador Daniel Núñez (PC), miembro de la Comisión de Minería y Energía del Senado, reconoció que la discusión del megaproyecto “se ve difícil”.

    En diálogo con radio Infinita, el parlamentario asmitió que existen diferencias “entre los senadores de oposición y puntos de vista distintos”. Sin embargo, señaló que han “aprendido que cuando uno tiene un adversario político tan poderoso como es la ultraderecha, que está en la práctica haciendo cosas que ni siquiera Pinochet se atrevió, como esta invariabilidad que están proponiendo, obviamente tenemos que unirnos para tener más fortaleza”.

    En ese sentido, manifestó que “existe la voluntad” de trabajar unidos, aunque admitió que “en algunos puntos de vista tendremos diferencias, pero yo espero que sea más lo que nos une y menos las diferencias”.

    Respecto al debate, Núñez lamentó que senadores como Matías Walker (Demócratas) opten por apoyar el proyecto, incluso lo llamó a “reflexionar”.

    En ese escenario, admitió que “se ve difícil el debate que viene en el Senado, pero nosotros vamos a dar la pelea”, sostuvo.

    El senador advirtió que, si el megaproyecto se aprueba tal como está, la oposición se verá obligada a tomar medidas si vuelve a ocupar La Moneda.

    “Si esta reforma es aprobada tal cual como está, nosotros nos vemos con el deber de, cuando volvamos a ser gobierno, recuperar al menos 2.500 millones de dólares para las arcas fiscales”, indicó.

    El parlamentario, explicó que tendrían que recuperar ese dinero “para mantener beneficios como la gratuidad, la PGU, para financiar las atenciones en salud, y vamos a tener que impulsar un impuesto a los super ricos, un impuesto al patrimonio de las grandes fortunas. Entonces nos están obligando a volver a esas propuestas”, indicó.

    Para Núñez “será ese el camino que nos queda y si es que efectivamente se impone este proyecto de ley con sus caracteres de contra reforma tributaria”.

    Más sobre:Daniel NúñezPCPartido ComunistaSenadorSenadoMegarreformaMegaproyecto

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