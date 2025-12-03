VOTA INFORMADO por $1100
    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El creador de contenido dedicó un capítulo completo de su gira latinoamericana a la comida callejera santiaguina, donde degustó desde el completo italiano hasta el mote con huesillo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    "Chile ha destrozado mi cambio físico": todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    La semana pasada, el streamer español Ibai Llanos visitó Chile como parte de una gira latinoamericana que también lo llevó a Argentina, Uruguay, Perú y Colombia.

    Y a raíz de su paso por Santiago, publicó este martes un video titulado “Probando Comida Callejera de Chile”, donde recorrió el centro de la capital para probar algunos de los platos más icónicos del país.

    “Hoy vamos a comer increíble. Aguante Chile y aguante los hueones de Santiago de Chile”, adelantó al inicio del registro.

    En pleno Portal Fernández Concha, a un costado de la Plaza de Armas, Ibai inició su recorrido con el completo italiano en un puesto común y corriente: pan, salchicha, tomate, palta y mayonesa.

    “Esto es una barbaridad. Es imposible no mancharte. Está espectacular el italiano. Mira qué pedazo de salsa, mira qué pedazo de salchicha. Clásico italiano, completo italiano”, dijo el streamer sobre el platillo típico.

    Un transeúnte le explicó que esta preparación es “la más famosa” y que en Chile se come a cualquier hora: desayuno, almuerzo, cena o incluso en fiestas.

    Marraqueta y el desayuno chileno

    El recorrido siguió en Hamburqueta, un local de Barrio Franklin donde probó la tradicional marraqueta, que él describió como “el desayuno chileno por excelencia”, y que adquirió popularidad internacional tras el “mundial de desayunos” que Ibai organizó.

    Allí degustó primero una marraqueta con palta y luego una “hamburqueta”, una hamburguesa servida en marraqueta.

    “Es algo que no me esperaba probar. Mira qué pinta tiene esto. Sí se deshace, tío.

    Madre mía. Lo de hoy no tiene ningún tipo de sentido. Sé que esto no es tan habitual en Chile, pero me parece buenísimo”, dijo Ibai sobre la hamburqueta.

    "Chile ha destrozado mi cambio físico": todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El Rey del Mote con Huesillo

    Luego llegó a un histórico puesto de mote con huesillo: El Rey del Mote con Huesillo. Allí Ibai conversó con trabajadores que llevan más de cuatro décadas preparando esta bebida.

    “Esto es muy raro. En España esto es raro”, dijo entre risas, aunque terminó disfrutándolo.

    “La verdad es que está muy bueno. Para que os hagáis una idea, es como zumo de melocotón (durazno) … pero con más azúcar”, mencionó sobre la bebida.

    "Chile ha destrozado mi cambio físico": todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    La cuna del completo

    El cierre fue en el local donde se habría inventado el completo hace 85 años: El Portal (Ex Bahamondes). Ahí probó primero el completo tradicional, con mayonesa de papa, chucrut y tomate.

    “Es una barbaridad. Esto es un vicio. Un vicio, pero malo. Está buenísimo. Combina muy bien todos los ingredientes. Nunca había comido repollo, pero la verdad que está increíble”, dijo sobre el completo.

    Luego, se enfrentó a un completo XL de 22 centímetros, cargado de queso, palta, tomate, mayonesa y chucrut. “El mejor con diferencia”, señaló Ibai sobre este sándwich gigante.

    “Chile ha destrozado mi cambio físico y no me importa. La madre que me parió. 10 de 10 absoluto”, exclamó mientras sostenía la gigantesca preparación.

    Tras horas de grabación y múltiples comidas en un mismo día, Ibai cerró el video exhausto pero satisfecho.

    “Estoy totalmente hundido. He comido marraquetas, completos, he probado el mote con huesillo. No sé cuántas cosas he comido en el día de hoy”, mencionó.

