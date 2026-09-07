Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

A dos semanas de las esperadas Fiestas Patrias se habilitó una opción que permite a los consumidores encontrar los precios más bajos para celebrar, a través del Cotizador del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).

Se trata de una herramienta web que permite comparar los valores de los productos más demandados durante el festejo dieciochero, como carnes, verduras, pan, ingredientes para ensaladas, bebestibles y acompañamientos.

Cómo usar el Cotizador del Sernac

El Cotizador de Fiestas Patrias del Sernac es una herramienta gratuita que se encuentra disponible en este enlace.

Dentro de la plataforma se debe seleccionar la región y comuna del país, luego armar una “canasta dieciochera” con los productos deseados y así visualizar la comparación de precios entre los locales disponibles.

Según los datos del Sernac se dispone de 250.000 precios, información recogida de 1.300 sucursales de 47 locales, correspondientes a 40 supermercados y 7 carnicerías ubicados a lo largo del país.

“La mayoría de las familias triplica su gasto en carne durante esta celebración. Por lo tanto, hemos querido poner a disposición este cotizador para que así las familias puedan comparar los precios de los productos que consumen en Fiestas Patrias, que no es solo carne”, destacó Daniel Mas, biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería.

Por su parte, Carolina González, directora nacional (s) del Sernac, indicó que “de acuerdo a nuestro análisis, este año se apreció una caída en el valor mínimo de la canasta, esto debido principalmente a que el mercado está más competitivo, pues existen diversas opciones, como carnicerías de barrio, marcas propias, supermercados mayoristas, pero al mismo tiempo, el techo de precios aumentó notoriamente, lo que sugiere que los productos de gama alta o marcas premium aumentaron sus valores este año 2026”.