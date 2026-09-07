“Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

Santiago 15 de julio 2026. El Primer Juzgado de Garantia de Santiago realiza audiencia de control de detencion de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien llego al pais este extraditada desde Paises Bajos, donde se fugo en 2022 tras ser condenada a cinco anos de prision efectiva por fraude al fisco.

A través de una carta escrita de su puño y letra, la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, quien se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago -luego de ser extraditada desde Países Bajos- cumpliendo una condena de cinco años y un día de presidio por fraude al fisco, solicitó a Gendarmería agilizar un informe solicitado por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que podría permitirle cumplir el resto de su condena de manera mixta.

“A quienes han estado conmigo”, se titula la misiva enviada por la exautoridad y donde expresa palabras para las personas que la han respaldado durante este proceso.

En el texto expone que: “Como ustedes sabrán, ya he cumplido más del 80% de mi condena. Durante estos últimos 4 años, he procurado enfrentar este proceso con dignidad, fortaleza, responsabilidad, optimismo y fe” .

“Volver a Chile ha sido emocionante”, añade, asegurando que la etapa del proceso ha resultado “más complicada e incomprensible de lo esperado”. Por lo mismo, hizo el llamado que se agilice el informe solicitado a Gendarmería para revisar su privación de libertad.

“El plazo de entrega de dicho documento vence este próximo 20 de septiembre y hasta ahora este informe aún sigue pendiente”, sostuvo.

Luego agrega que “no estoy pidiendo un privilegio ni que se anticipe una decisión. Solo espero tener la oportunidad de ser oída por el Tribunal de Antofagasta, que se conozcan mis antecedentes y mi conducta durante estos años y que mi situación pueda ser revisada por mi derecho a una pena mixta”.

Asimismo, sostuvo que “mantengo intacta la esperanza de que Gendarmería de Chile pueda entregar oportunamente el informe requerido, y que finalmente pueda realizarse la audiencia que estamos esperando hace mucho tiempo” .

“​Siempre he enfrentado los momentos difíciles con resiliencia y optimismo. Esta vez no será diferente”, agregó.

Finalmente, Rojo escribió: “Muchísimas gracias por cada palabra, cada mensaje y cada gesto de cariño. Han sido mi motivación para no bajar los brazos. Todavía tengo mucho que entregar. Y si Dios así lo dispone, habrá Karen Rojo por mucho tiempo más”, expresó.

La exalcaldesa cerró la carta con un: “Vamos que se puede” y un “Con amor, K.R.”.

Carta de Karen Rojo

En tanto, la abogada de la exalcaldesa, Loreto Flores, explicó a La Tercera que “tal como expresa Karen Rojo en su carta, no está pidiendo un privilegio sino lo que está solicitando es que Gendarmería imita prontamente el informe que fue requerido por el Juzgado de Garantía de Antofagasta. El Juzgado de Garantía de Antofagasta solicitó este informe el 6 de agosto, lo reiteró con fecha 16 de agosto y con posterioridad se solicitó ver cuál era el avance del mismo”,

Así la profesional puntualizó que “el temor, creemos nosotros, que tiene Karen, ciertamente, es que exista una dilación innecesaria respecto a este informe y que no le permita ser escuchada en una audiencia, que es donde efectivamente se deben debatir las circunstancias para determinar si le corresponde o no cumplir el saldo a la pena a través de lo que se denomina pena mixta”.

La abogada expuso que “la situación de Karen Rojo es diferente quizás a otras circunstancias dado que ella ya lleva más del 80% de su pena cumplida y por lo tanto existe un legítimo temor de su parte que la falta de este informe o que la dilación del mismo le impida llevar a cabo una audiencia que es tan necesaria y tan importante para ella”.