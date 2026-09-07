El 89% de los españoles culpa a Marruecos de la crisis en Ceuta y un 63% critica gestión del gobierno de Pedro Sánchez

La exoneración de responsabilidades a Marruecos que ha predominado en el discurso del Ejecutivo de Pedro Sanchez en la crisis de Ceuta ha calado muy poco en la opinión pública española. Ello, porque el 89% atribuye al gobierno marroquí “mucha” o “bastante” responsabilidad en la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma española registrada el 30 y 31 de julio.

Así lo desprende la encuesta publicada este lunes por el diario El País y la Cadena SER, elaborada por 40db, que señala también que el 72% considera que el gobierno de España también tuvo “mucha” o “bastante” responsabilidad en la crisis migratoria.

En lo que respecta a la valoración de la gestión de esta crisis, los encuestados reprueban al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Concretamente, el 63% cree que Moncloa lo ha hecho “mal” (12,8%) o “muy mal” (49,9%). Del mismo modo, el 81% también opina que el gobierno de Marruecos lo ha hecho “mal” (18%) o “muy mal” (63%).

Imágenes de unaconcentración en apoyo al pueblo de Ceuta, el 2 de septiembre de 2026, en Málaga, Andalucía (España). Foto: Europa Press Álex Zea / Europa Press

Otro dato que preocupa mucho es el aumento de la opinión negativa sobre la inmigración. El 54% considera que la inmigración es “más bien negativa”. Además, el 70% prefiere endurecer los controles de entrada frente a la acogida de personas vulnerables.

Al respecto, el 81,7% dice que estaría de acuerdo con que España aumentara las vallas y los medios de vigilancia en las fronteras -no solo en la ceutí- y el 81,4% que defiende acelerar las devoluciones de los inmigrantes irregulares. En ambos casos, quienes están de acuerdo no solo son amplísima mayoría entre los que votarían al Partido Popular (PP) y Vox, siempre rondando el 85%, sino que también son más entre los votantes del oficialista PSOE, superando el 60%.

En contraste, apunta El País, menos del 40% de los encuestados son partidarios de ampliar los recursos para la acogida y la tramitación de asilos, si bien en la izquierda -PSOE, Sumar, Podemos- son más los que están de acuerdo con hacerlo que los que no.