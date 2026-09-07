Paulina Vodanovic acusa “doble estándar” del gobierno de Kast por reincorporación de Natalia Duco

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó este lunes el regreso de la exministra del Deporte Natalia Duco a La Moneda, quien se incorporará como asesora en asuntos deportivos y temas sectoriales al equipo del Segundo Piso, liderado por Alejandro Irarrázaval.

La reincorporación de la exatleta se produce solo 24 días después de su salida del gabinete. Duco presentó su renuncia al Presidente José Antonio Kast el 13 de agosto, luego de que El Deportivo de La Tercera revelara un video clave que dejaba en evidencia el mal uso de un vehículo fiscal para asistir a un evento privado, ocurrido el 23 de abril y denunciado ante la Contraloría.

“La premian llevándola al Segundo Piso, entonces dígame si esto no es doble estándar”, sostuvo.

La senadora fundamentó sus críticas repasando algunos de los episodios que marcaron la gestión de Duco al frente del Ministerio del Deporte. “Tomó las peores decisiones, una tras otra. El tema de los Juegos Paraolímpicos, luego que no prestaban la cancha del Estadio Nacional para unos conciertos que era un tema de interés ciudadano, después mal usa el auto fiscal”, comentó.

Los cuestionamientos de Vodanovic se suman a los realizados por las diputadas del Partido de la Gente (PDG) Lilian Betancurt, Tamara Ramírez y Flor Contreras, quienes tras conocerse la reincorporación anunciaron acciones legislativas para exigir información sobre las funciones, atribuciones y remuneración que tendrá Duco. Además, plantearon revisar eventuales conflictos de interés e impulsar mayores exigencias de transparencia para los asesores presidenciales.

La Moneda, en tanto, defendió la incorporación de Duco. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó su trayectoria deportiva y sostuvo que su salida como ministra no impedía que continuara colaborando con el Ejecutivo.

“Lo primero es que para nadie en nuestro país es motivo de duda la gran importancia que Natalia Duco ha tenido para el deporte nacional. Sin perjuicio de que las salidas como ministra de Estado fueron explicadas por el mismo Presidente de la República en su momento, ello no obsta a que tal cual como lo dijo la exministra, ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile, por los chilenos y por el deporte en nuestro país”, afirmó.