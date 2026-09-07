El petróleo se acerca de nuevo a los US$100 por conflicto en Irán, mientras el cobre vuelve casi a máximos

Este lunes los mercados volvieron a tambalear a medida que calibraban las posibilidades de un recrudecimiento del conflicto entre EE.UU. e Irán, tras el intercambio de fuego de los últimos días.

“Ataquen nuestros activos y serán atacados”, escribió este lunes el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en una publicación en la red social X.

Ese mensaje respondió a una publicación anterior del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien escribió que su país “destruirá (y hundirá)” los petroleros iraníes si Irán dispara contra embarcaciones estadounidenses.

Este lunes, instalaciones petroleras de Saudi Aramco fueron alcanzadas por nuevos ataques. De acuerdo con un reporte del Financial Times, los daños en la instalación de la ciudad saudita de Jizan, donde opera una refinería de 400.000 barriles diarios, todavía estaban siendo evaluados y no está claro de manera inmediata quién es el responsable del ataque.

Con este telón de fondo, los precios internacionales del petróleo experimentaron un nuevo salto y se acercan cada vez más de vuelta a la barrera de los US$ 100.

El barril Brent que se cotiza en Londres y sirve de referencia para Chile, anotó un alza de 0,75% hasta los US$ 97, aunque marcó un máximo intradía de US$ 97,99, mientras que en Nueva York el crudo WTI, que sirve de referencia para Estados Unidos, mostraba un incremento de 1,18%, a US$ 92,60.

Según Renta4, a estos hechos se sumó el que la OPEP+ decidió no aumentar su producción para octubre, siendo la primera vez desde abril que la alianza optó por no incrementarla. Los siete países participantes (Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán) decidieron mantener para octubre de 2026 la producción requerida de septiembre de 2026.

Las recientes alzas internacionales tendrán, a su vez, un correlato en Chile, toda vez que el ministro de Economía, Daniel Mas adelantó que los precios de los combustibles subirán en torno a $ 30 esta semana.

“Efectivamente la guerra continúa, es algo que nos ha seguido ya durante el año, estamos viendo cuánto va a ser en definitiva el precio, efectivamente esperamos un aumento en la magnitud de lo que usted señala, pero eso es algo que se determina al final, justo el momento antes de anunciarlo”, afirmó la autoridad.

En paralelo, el precio del cobre continuó su subida. Este lunes, según Cochilco, el valor al contado del metal rojo subió 1,18% y llegó a un valor de US$6,595 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, su tercer nivel más alto en la historia.

El valor al contado al cierre de este lunes solamente es superado por el registrado de este 14 de agosto (US$6,597) y el 17 de agosto pasado (US$6,735), su mayor precio al registrado en Londres.

Reuters atribuyó la última subida a que “una escasez fuera de Estados Unidos impulsó las compras, mientras que la depreciación del dólar reforzó el optimismo”.

A pesar de la subida, el dólar en Chile solo bajó $0,1, a $934,05. En el mes acumula un alza de $0,3, y de $35 en lo que va del presente ejercicio.

En tanto, las bolsas de EE.UU. permanecieron cerradas debido al feriado del día del trabajo. En Chile, el Ipsa cayó un leve 0,01%, a 11.451,8 puntos.