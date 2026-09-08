Sala cuna: votos de Calisto y Walker dejan en suspenso financiamiento del proyecto

A contar de las 17.00 horas de este martes, la sala del Senado continuará la discusión sobre el proyecto de sala cuna.

El miércoles pasado, el pleno de la Cámara Alta estaba convocado para debatir y votar la iniciativa, sesión que, al menos públicamente, se vio complicada producto de manifestaciones en las tribunas.

Lo cierto, sin embargo, es que existía un acuerdo político bajo cuerdas, a falta de votos clave, para posponer la votación para esta semana.

Si bien el proyecto ya está aprobado en general, sí está en suspenso la aprobación de artículos, que dicen relación con el financiamiento de la iniciativa.

En esta parte de la iniciativa, asoman dos senadores que si bien han jugado como aliados del gobierno en algunas iniciativas clave, en esta oportunidad se enfrentan al articulado del proyecto con algunas dudas: Matías Walker y Miguel Ángel Calisto.

Consultados por este medio, Walker afirmó que “hay temas que se pueden mejorar, como el financiamiento del copago, ahí va a estar uno de los aspectos más controvertidos”.

Y añadió: “Creo que la redacción pudo haber sido mejor, si hay un compromiso del gobierno en mejorar la redacción, estoy dispuesto a votarlo favor”.

El senador Calisto, en tanto, afirmó: “Votaré a favor proyecto sala cuna en su integridad, pero tengo algunas dudas del artículo 3 de financiamiento”.

En esa línea, al igual que Walker, el representante de Magallanes aseguró: “No tengo problemas con el copago, pero sí creo que debe existir un compromiso más explícito desde el Ejecutivo con la educación prebásica pública de Junji, Integra y VTF”.

Proyecto accidentado

Si bien la iniciativa no corre un riesgo vital, los desmarques de Calisto y Walker podrían poner en jaque la fórmula de financiamiento, que será el aspecto que la oposición particularmente torpedeará.

Además, dado que la iniciativa tiene un par de normas de quórum calificado, necesariamente se requieren 26 votos en la sala para esos artículos.

Un eventual rechazo a esas normas se traduciría en que el proyecto llegaría herido a la Cámara, donde el oficialismo no tiene una mayoría. Por lo tanto, en esta otra rama del Congreso se requeriría un esfuerzo mayor de negociación.

Independientemente del desenlace, el paso que adopte el Senado será histórico tras años de discusión legislativa en torno a este tema, que ha sido objeto de varias iniciativas para ampliar el derecho para hijos de trabajadores y trabajadoras, al margen del tamaño de la empresa.

Para solventar el beneficio, que también alcanzaría a trabajadores independientes, se propone crear un fondo solidario de sala cuna, con cargo gradual a los empleadores, que a su vez lo descontarían de los aportes al Seguro de Cesantía.

Esta iniciativa se originó en un mensaje del expresidente Sebastián Piñera. En todo caso, ya había sido aprobada en general en mayo de 2022, en los inicios del gobierno de Gabriel Boric.

En ese momento, la administración del mandatario frenteamplista —a contrapelo de su propio sector, que votó en contra en aquella oportunidad— tomó la decisión política de patrocinar un mensaje de Piñera de enero de 2022, con el compromiso de corregir el texto original.

De hecho, la propuesta del fallecido expresidente no consideraba inicialmente equiparar el derecho entre hombres y mujeres.

Tras convencer a su sector, en la recta final de su mandato, Boric intentó infructuosamente que se votara su fórmula final de financiamiento. Sin embargo, en un giro de la trama, la derecha, en sintonía con el entonces presidente electo José Antonio Kast, resolvió frenar la tramitación para poder revisar detenidamente el texto.

Ese análisis se tradujo en un nuevo paquete de indicaciones, en junio de este año, que reformuló el fondo de sala cuna, que se financiará con una cotización de cargo del empleador del 0,35% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes y con una cotización del 0,35% respecto de las rentas imponibles de los trabajadores independientes. Para evitar que esto tenga costos en el mercado laboral, aquella cotización será compensada con una disminución de igual magnitud de lo que el empleador cotiza para el seguro de cesantía.

Ese ajuste, sin embargo, no agrada a los senadores de oposición, al tiempo que rechazan la posibilidad de que exista un copago del trabajador, lo que provocaría una distorsión en el beneficio, según argumentan. También cuestionan que no quede expresamente establecido que los niños menores de 2 años sean los titulares del derecho.