SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Sala cuna: votos de Calisto y Walker dejan en suspenso financiamiento del proyecto

    Si bien la iniciativa ya está aprobada en general, con lo cual no existe riesgo de que se archive, sí está en veremos la aprobación de los artículos, particularmente el que dice relación con el financiamiento de la iniciativa.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    Valparaiso, 12 de agosto 2026 Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A contar de las 17.00 horas de este martes, la sala del Senado continuará la discusión sobre el proyecto de sala cuna.

    El miércoles pasado, el pleno de la Cámara Alta estaba convocado para debatir y votar la iniciativa, sesión que, al menos públicamente, se vio complicada producto de manifestaciones en las tribunas.

    Lo cierto, sin embargo, es que existía un acuerdo político bajo cuerdas, a falta de votos clave, para posponer la votación para esta semana.

    Si bien el proyecto ya está aprobado en general, sí está en suspenso la aprobación de artículos, que dicen relación con el financiamiento de la iniciativa.

    En esta parte de la iniciativa, asoman dos senadores que si bien han jugado como aliados del gobierno en algunas iniciativas clave, en esta oportunidad se enfrentan al articulado del proyecto con algunas dudas: Matías Walker y Miguel Ángel Calisto.

    Consultados por este medio, Walker afirmó que “hay temas que se pueden mejorar, como el financiamiento del copago, ahí va a estar uno de los aspectos más controvertidos”.

    Y añadió: “Creo que la redacción pudo haber sido mejor, si hay un compromiso del gobierno en mejorar la redacción, estoy dispuesto a votarlo favor”.

    El senador Calisto, en tanto, afirmó: “Votaré a favor proyecto sala cuna en su integridad, pero tengo algunas dudas del artículo 3 de financiamiento”.

    En esa línea, al igual que Walker, el representante de Magallanes aseguró: “No tengo problemas con el copago, pero sí creo que debe existir un compromiso más explícito desde el Ejecutivo con la educación prebásica pública de Junji, Integra y VTF”.

    Proyecto accidentado

    Si bien la iniciativa no corre un riesgo vital, los desmarques de Calisto y Walker podrían poner en jaque la fórmula de financiamiento, que será el aspecto que la oposición particularmente torpedeará.

    Además, dado que la iniciativa tiene un par de normas de quórum calificado, necesariamente se requieren 26 votos en la sala para esos artículos.

    Un eventual rechazo a esas normas se traduciría en que el proyecto llegaría herido a la Cámara, donde el oficialismo no tiene una mayoría. Por lo tanto, en esta otra rama del Congreso se requeriría un esfuerzo mayor de negociación.

    Independientemente del desenlace, el paso que adopte el Senado será histórico tras años de discusión legislativa en torno a este tema, que ha sido objeto de varias iniciativas para ampliar el derecho para hijos de trabajadores y trabajadoras, al margen del tamaño de la empresa.

    Para solventar el beneficio, que también alcanzaría a trabajadores independientes, se propone crear un fondo solidario de sala cuna, con cargo gradual a los empleadores, que a su vez lo descontarían de los aportes al Seguro de Cesantía.

    Esta iniciativa se originó en un mensaje del expresidente Sebastián Piñera. En todo caso, ya había sido aprobada en general en mayo de 2022, en los inicios del gobierno de Gabriel Boric.

    En ese momento, la administración del mandatario frenteamplista —a contrapelo de su propio sector, que votó en contra en aquella oportunidad— tomó la decisión política de patrocinar un mensaje de Piñera de enero de 2022, con el compromiso de corregir el texto original.

    De hecho, la propuesta del fallecido expresidente no consideraba inicialmente equiparar el derecho entre hombres y mujeres.

    Tras convencer a su sector, en la recta final de su mandato, Boric intentó infructuosamente que se votara su fórmula final de financiamiento. Sin embargo, en un giro de la trama, la derecha, en sintonía con el entonces presidente electo José Antonio Kast, resolvió frenar la tramitación para poder revisar detenidamente el texto.

    Ese análisis se tradujo en un nuevo paquete de indicaciones, en junio de este año, que reformuló el fondo de sala cuna, que se financiará con una cotización de cargo del empleador del 0,35% de las remuneraciones imponibles de los trabajadores dependientes y con una cotización del 0,35% respecto de las rentas imponibles de los trabajadores independientes. Para evitar que esto tenga costos en el mercado laboral, aquella cotización será compensada con una disminución de igual magnitud de lo que el empleador cotiza para el seguro de cesantía.

    Ese ajuste, sin embargo, no agrada a los senadores de oposición, al tiempo que rechazan la posibilidad de que exista un copago del trabajador, lo que provocaría una distorsión en el beneficio, según argumentan. También cuestionan que no quede expresamente establecido que los niños menores de 2 años sean los titulares del derecho.

    Más sobre:PolíticaSenadoSala CunaMatías WalkerMiguel Ángel Calisto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social

    John Ewer, biólogo: “Por todos lados el cambio de horario durante la primavera es malo”

    Jaime Araya: “Queremos saber qué es lo que hacen estos altos asesores (del Presidente)”

    Gobierno sufre revés por Sala Cuna: financiamiento con cargo a seguro de cesantía se cae al no lograr quórum

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

    Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

    Lo más leído

    1.
    Gobierno reconoce “error” en contratación de estudiante de primer año de periodismo por $1,9 millones y abre investigación

    Gobierno reconoce “error” en contratación de estudiante de primer año de periodismo por $1,9 millones y abre investigación

    2.
    “Qué desastre, hueón”: Micrófono abierto capta exabrupto del ministro Rau durante votación de proyecto de sala cuna en el Senado

    “Qué desastre, hueón”: Micrófono abierto capta exabrupto del ministro Rau durante votación de proyecto de sala cuna en el Senado

    3.
    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    4.
    Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

    Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

    5.
    Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    6.
    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social
    Chile

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social

    John Ewer, biólogo: “Por todos lados el cambio de horario durante la primavera es malo”

    Jaime Araya: “Queremos saber qué es lo que hacen estos altos asesores (del Presidente)”

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

    Caso Sartor: liquidador definirá si Landmark o Vector Capital se hacen cargo de la venta de Azul Azul

    Tras sorpresivo IPC de 0,6% en agosto, expectativas de inflación a diciembre suben y llegan hasta 4,7%

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA
    Tendencias

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”
    El Deportivo

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”

    El análisis del técnico del Crystal Palace tras la primera titularidad de Darío Osorio en Inglaterra

    Golpe en el LIV Golf: la liga de Joaquín Niemann se declara en quiebra y prepara un cambio radical de propiedad

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”
    Cultura y entretención

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

    A 50 años de la muerte de Mao Zedong: nostalgia por las ideas igualitarias del “Gran Timonel” crece en China
    Mundo

    A 50 años de la muerte de Mao Zedong: nostalgia por las ideas igualitarias del “Gran Timonel” crece en China

    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas

    Joe Biden asegura que tratamiento para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera