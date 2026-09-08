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    Squella por reincorporación de Duco al gobierno: “Dejar ir toda esa información, toda esa experiencia era un tremendo error”

    El presidente del Partido Republicano afirmó que el regreso de la exatleta al Ejecutivo no lo sorprendió y defendió que "como asesora puede colaborar en esa parte específica".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Dedvi Missene

    El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, defendió este lunes la reincorporación al gobierno de la exministra del Deporte Natalia Duco y afirmó que dejar ir la experiencia de la exatleta “era un tremendo error”.

    En conversación con Me enteré por la prensa, de T13, el parlamentario abordó el regreso de Duco, quien salió del gabinete presidencial luego de haber hecho mal uso de un vehículo fiscal para una actividad privada el pasado 23 de abril y después de que El Deportivo diera a conocer un video que contradecía la versión que entregó ante los requerimientos de Contraloría.

    Sin embargo, a 24 días de su salida, Duco retornará al Ejecutivo como asesora en asuntos deportivos del Segundo Piso, liderado por Alejandro Irarrázaval.

    En ese contexto, Squella fue consultado sobre si el fichaje constituía una suerte de “sillita musical”, práctica que desde el sector cuestionaron durante la administración de Gabriel Boric.

    “Yo recuerdo cuando el mismo Presidente le pide la renuncia o le acepta más bien, él mismo dice que quiere contar con ella”, afirmó Squella.

    El senador defendió que “ella estaba haciendo un trabajo desde el punto de vista de la organización interna de los recursos y particularmente en la fiscalización en el mal uso de recursos, que dejar ir toda esa información, toda esa experiencia, era un tremendo error”.

    “Desde el día uno el Presidente Kast dijo esperar contar con su colaboración. A mí no me llamó mucho la atención (su reincorporación). Es una persona que tuvo las condiciones y la aptitud para ser la número uno en materia de la administración pública en temas de deportes”, aseguró el parlamentario por la Región de Valparaíso.

    Squella concluyó que “sin duda como asesora puede colaborar con esa parte específica que desarrolló de buena forma en su titularidad en el Ministerio (del Deporte)”.

    Más sobre:Arturo SquellaNatalia DucoGobiernoSegundo Piso

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