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    Política

    Regreso de exministra Duco al gobierno genera críticas transversales y La Moneda defiende su reincorporación

    La extitular del Deporte se sumó como asesora del equipo del Segundo Piso, lo que desató cuestionamientos en la izquierda, PDG y libertarios.

    Por 
    David Tralma
     
    Rocío Latorre
    El Chamán, el lobby con DG Medios y las dudas que profundizan la crisis de Natalia Duco por BTS. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    No gustó para nada en la oposición el regreso de la exministra del Deporte Natalia Duco al gobierno, quien a menos de un mes de ser sacada del gabinete retornó a trabajar como asesora del Segundo Piso del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    La exsecretaria de Estado tendrá entre sus tareas el seguimiento de materias vinculadas a las Olimpiadas Especiales, que se realizarán el próximo año en Chile.

    Desde ese sector salieron en bloque a cuestionar la decisión del Ejecutivo, pues su salida se dio luego de que El Deportivo presentara nuevos antecedentes de la actividad realizada el 23 de abril, denunciada a Contraloría, por el mal uso de un auto fiscal en un evento privado.

    De hecho, en los registros -compartidos por la misma sección de La Tercera- se puede ver a la exministra en una jornada festiva que incluyó asado y karaoke.

    La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, acusó que es “increíble que la impericia, demostrada en sucesivas decisiones cuestionadas, y la falta de probidad, con el uso del automóvil fiscal, se premien ingresando al círculo más cercano al Presidente de la República”.

    El jefe del comité de senadores socialistas, Juan Luis Castro, en la misma línea, sostuvo: “El mundo al revés: fue premiada”.

    Desde el Frente Amplio, la diputada y presidenta de la tienda, Gael Yeomans, afirmó que “Duco salió del gabinete ministerial hace veinticuatro días y hoy la recontratan al lado del Presidente, sin mediar pronunciamiento de la Contraloría General de la República por un eventual mal uso de recursos públicos. Continúan las sillas musicales en el gobierno, y yo me sigo preguntando ¿qué habría dicho el candidato Kast de esto? ¿No era prudente, al menos, esperar la definición de la CGR?“.

    En el caso de Duco, como dice Yeomans, una de las críticas que se ha reforzado es que su reincorporación se da cuando aún no hay un pronunciamiento de Contraloría por su caso. En el escenario de ocurrir algún castigo de dicha entidad, se ahondaría el flanco dentro de Palacio.

    Dentro de esa misma comisión, el diputado Carlos Carvajal apuntó a que “nos parece totalmente impresentable. Un presidente que durante la campaña hablaba de los premios de consuelo o del fin de pituto político, hoy hace algo totalmente contrario con Natalia Duco. No olvidemos cómo sale la exministra, con una pésima gestión, la peor gestión de todos los ministros durante la época que le tocó estar”.

    Las críticas no llegaron solo desde la izquierda y la centroizquierda. Desde el Partido Nacional Libertario también surgieron recriminaciones a la derecha.

    “Es una muy mala señal para este gobierno. El Segundo Piso no es un premio de consuelo. ¿Cómo sacan a una ministra que usó el auto fiscal para ir a un carrete, con llanto entremedio, y después vuelve como si nada? Me parece extremadamente una mala señal. Si estamos profesando que debe haber una probidad intachable, no podemos dar esas señales erradas", acusó la diputada Paulina Muñoz.

    En la misma dirección también hubo voces críticas del Partido de la Gente (PDG). Las diputadas Lilian Betancurt, Tamara Ramírez y Flor Contreras enviaron un oficio a la Presidencia para “exigir claridad absoluta sobre su contratación”.

    “Es fundamental que se detallen las funciones, atribuciones específicas y la remuneración que recibirá Natalia Duco en el Segundo Piso. Los chilenos merecen saber exactamente qué hace y cuánto nos cuesta una asesora con este perfil político”, dijo Betancurt.

    La defensa de Palacio

    El regreso de Duco fue confirmado durante la reunión de comité político ampliado de este lunes, instancia en la que el gobierno comunicó la decisión a los partidos oficialistas. De acuerdo con quienes participaron de la cita, se explicó que Duco se abocará a supervisar el trabajo relacionado con dicho evento deportivo y que ninguno de los representantes partidarios presentes planteó reparos a su reincorporación al Ejecutivo.

    La decisión fue posteriormente respaldada públicamente por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez. “Para nadie en nuestro país es motivo de duda la gran importancia que Natalia Duco ha tenido para el deporte nacional”, afirmó, al ser consultado por el retorno de la exministra. Pavez recordó que su salida del gabinete había sido explicada en su momento por el propio Presidente de la República, pero sostuvo que aquello no impedía que Duco continuara colaborando con el gobierno.

    “Tal cual como lo dijo la exministra, ella va a estar siempre disponible a trabajar por Chile, por los chilenos y por el deporte en nuestro país”, señaló. En esa línea, agregó que el gobierno valoraba que una persona con su trayectoria quisiera seguir contribuyendo a las políticas deportivas “desde otro lugar”.

    El subsecretario detalló que Duco se incorporará como asesora del equipo encargado de políticas públicas, con el objetivo de aportar a la orientación y desarrollo de las iniciativas que impulsa el actual ministro del Deporte, Francisco Riveros.

    Los movimientos han alimentado, entre algunos sectores, la discusión respecto de los llamados “premios de consuelo” para autoridades que abandonan el gabinete. El caso más reciente antes del de Duco había sido el del exsubsecretario de Seguridad Pública Andrés Jouannet, quien, tras su salida de esa repartición, también recaló como asesor en La Moneda.

    A ello se suma la situación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. Aunque su eventual destino todavía no se concreta, el gobierno le ofreció una fórmula de continuidad fuera de Chile, a través de una suerte de agregaduría. La nominación se encuentra en suspenso mientras se resuelve el escenario político abierto por la comisión investigadora impulsada por la Cámara de Diputados para revisar su gestión.

    Más sobre:Natalia DucóOposiciónLa MonedaJosé Antonio Kast

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