Minvu retira de Contraloría propuesta de cambios a la ordenanza de construcción

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por Iván Poduje, retiró el viernes pasado de la Contraloría General de la República (CGR) la propuesta con la que busca generar cambios en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Oguc).

El gobierno anunció la modificación de esta ordenandanza a principios de abril de este año, con el fin de desregular el suelo e incentivar una caída progresiva del precio de las viviendas nuevas. Entre los principales aspectos modificados se encuentra una rebaja en la densidad residencial, y de la condición de dimensión para conjuntos armónicos.

El reglamento fue ingresado a finales de julio, luego de haber finalizado su proceso de consulta pública. El documento que se puso a disposición de la Contraloría establecía una reducción de la densidad residencial de 4 habitantes por vivienda a 2,8, y disminuía la condición de conjuntos armónicos de 5.000 a 2.500 metros cuadrados.

El texto estaba siendo analizado por la Divisón de Infraestructura y Regulación del Comité de Vivienda de la Contraloría, pero el 4 de septiembre el Minvu retiró el documento. Según respondió la cartera a este medio, el ministerio hará algunas precisiones al escrito, y volverá a ingresarlo en los próximos días.

Según conocedores de este tipo de tramitaciones, el retiro del decreto es algo normal en tales procesos y, de hecho, no está tomando más tiempo del usual. Sin embargo, desde el sector de la construcción se mantienen expectantes y a la espera de que los cambios de la Oguc se materialicen, debido a la caída de los valores de los terrenos que pueden significar.

Por el contrario, desde las municipalidades han expresado su preocupación frente a estas modificaciones, ante el fantasma de los guetos verticales y la reducción de facultades de los instrumentos de regulación comunal.

De hecho, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, presentó una denuncia en la Contraloría contra el decreto a finales de julio, acusando su ilegalidad al afectar las atribuciones propias de los Planes Reguladores Comunales.

“Creemos que se están excediendo las atribuciones que tiene, en este caso, el Ejecutivo, como para poder dictaminar este tipo de modificaciones sin pasar antes por el Congreso. Está legislando por decreto”, afirmó anteriormente el alcalde. “Uno no se puede oponer a la densificación; sin embargo, creemos que tiene que ser una densificación de carácter planificada”, añadió el edil.