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    Walmart lanza plan piloto para despacho con drones y realiza primer vuelo experimental en la Región del Biobío

    Tras una alianza con una startup del Biobío, la multinacional busca avanzar hacia la implementación de un modelo de despacho a zonas rurales y de difícil acceso, que ya funciona en Estados Unidos.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    La multinacional Walmart realizó en la ciudad de Laja, Región del Biobío, su primer despacho de supermercado mediante un dron, como pie inicial de un plan piloto destinado a abastecer a domicilio a personas que viven en zonas rurales y de difícil acceso.

    La iniciativa se extenderá durante tres semanas en esa ciudad, con vuelos dos días a la semana y la participación de una decena de familias del sector.

    Para esta experiencia la compañía definió recorridos acotados, rutas previamente evaluadas y cargas limitadas, con altas medidas de seguridad. Según se explicó, tras la preparación del pedido en uno de sus supermercados, este se envía adosado al vehículo aéreo no tripulado, el que sigue una ruta previamente definida hasta el domicilio del cliente, donde deposita la compra en un punto validado para garantizar una entrega segura.

    Así, el primer despacho experimental fue preparado en el supermercado Lider de Los Ángeles, desde donde fue trasladado hasta una estación de despegue ubicada a cinco kilómetros al sur de Laja. Antes de iniciar el vuelo, un equipo especializado verificó que las condiciones meteorológicas permitieran realizar un trayecto seguro y controlado.

    “En Walmart llevamos años trabajando para que vivir lejos no signifique tener menos acceso. Este primer vuelo es un paso más en ese camino: estamos probando cómo la tecnología puede ayudarnos a acortar distancias y acercar productos esenciales a las personas de una manera distinta”, señaló Paulina Villarroel, gerente de Estrategia e Innovación de Walmart Chile.

    Por su parte, Marcela Sánchez, vecina de Laja y quien recibió el primer pedido del piloto, destacó lo que esta alternativa podría significar para su familia. “Vivimos lejos. Ir a comprar significa trasladarse, dedicarle tiempo a algo que para otros es simple. Esto significa ahorro en tiempo y recursos”, sostuvo.

    Alianza con startup del Biobío

    La iniciativa responde a un un trabajo conjunto iniciado en 2025 entre Walmart Chile y Osiris Experience, una startup den Concepción especializada en el desarrollo de soluciones de delivery mediante drones.

    “Este piloto es el resultado de un trabajo que hemos construido junto a Walmart Chile, combinando nuestra experiencia tecnológica con su conocimiento logístico y de los clientes. Cada vuelo está pensado para realizarse bajo condiciones controladas, con rutas previamente evaluadas y protocolos que ponen la seguridad en el centro”, señaló Alfonso Rojas, cofundador de Osiris Experience.

    La iniciativa pretende avanzar, de forma gradual, hacia un modelo que ya funciona en Estados Unidos, donde la multinacional ya ha superado más de un millón de entregas mediante drones a zonas remotas.

    Más sobre:WalmartdespachodronesBiobíoLajaOsiris Experience

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