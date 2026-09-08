Desarticulan centro de distribución de droga en la ex Penitenciaría: operaba en sector que albergaba a reos trasladados a Talca

Gendarmería informó que este lunes realizó un operativo de registro y allanamiento en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur -más conocido como la ex Penitenciaría-, en el cual se logró desarticular un punto de distribución de drogas al interior del penal.

En concreto, la diligencia fue realizada en la Calle 3B del recinto, sector que hasta el pasado 1 de septiembre albergaba a reos que fueron trasladados hasta la cárcel La Laguna, en la ciudad de Talca, Región del Maule.

Según se informó, el procedimiento fue ejecutado por personal de la Oficina de Seguridad Interna (OSI) de Gendarmería, en conjunto con la Brigada Especial Contra Incendios (BECI) del recinto, quienes lograron pesquisar una gran cantidad de droga dosificada lista para su distribución y a granel, hallazgo del cual se dio cuenta al Ministerio Público.

Desde Gendarmería relevaron que el operativo se enmarca en un trabajo de inteligencia penitenciaria desarrollado por la unidad penal, orientado a detectar y neutralizar focos de comisión de delitos al interior del recinto.

“En este contexto, la institución adoptó oportunamente la medida de trasladar a la población penal a otro establecimiento, con el objetivo de desarticular un punto de operación y de distribución de drogas, fortaleciendo con ello las condiciones de control y de seguridad del recinto”, indicaron desde la institución penal, mediante un comunicado.