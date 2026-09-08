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    Las dudas que rondan al supuesto confesor del crimen de Mariana Sepúlveda

    Un sujeto del mismo barrio donde vivía la joven desaparecida en 2008 dijo ser el presunto autor del asesinato. El fiscal Cabrera realizó diligencias en su casa y en la tarde ordenó su detención. El imputado pasará a control este martes ante el tribunal.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews

    El 29 de agosto de 2008, Mariana Sepúlveda León salió de su casa ubicada en el pasaje Logroño, en la comuna de Conchalí, para ir a su colegio, en Independencia. Lo primero era pasar por una amiga, de nombre Francesca, quien vivía cerca de ella. Era la rutina de todos los días. Pero esto último nunca ocurrió.

    Esas fueron las últimas horas conocidas de una joven de 19 años cuyo rastro se perdió desde ese entonces y cuyo caso podría tener una nueva arista, luego de que un sujeto, identificado como Ghilsan Quiroz (42), acudiera a Carabineros para entregar una supuesta confesión de que él estaría detrás de la desaparición de la joven.

    Fue la Policía de Investigaciones (PDI) la que estuvo a cargo del caso en una primera parte. En esos primeros días, los detectives empadronaron los distintos Terminales de Buses de Santiago revisando si aparecía alguna pista sobre Sepúlveda. Como una medida que proporcionara algún antecedente, se comenzó a difundir la imagen de la joven en afiches, páginas de internet y las pantallas de Metro.

    La joven fue descrita por su entorno cercano como “una muchacha tranquila”, de comportamiento “normal” y que no pertenecía a ningún tipo de tribu urbana, una moda típica de esos años. Sus padres señalaron por la época que no tenía problemas psicológicos y que no consumía ni alcohol ni drogas.

    También los detectives llegaron hasta su colegio, el “Pitágoras”, donde cursaba el 4° año de enseñanza media. Allí conversaron con los directivos corroborando que ejercía como presidenta del centro de alumnos y que la relación con sus compañeros de curso era “muy buena”. En medio de esas pesquisas se fueron descartando distintas informaciones que llegaban a la policía civil, pero sin asidero. La investigación se cerró sin saber qué pasó con Sepúlveda.

    En toda esas pesquisas, dicen quienes conocieron del caso, nunca apareció Quiroz como sujeto de interés. Esto, sin perjuicio de que el 6 de septiembre de 2008 la PDI empadronó a los vecinos del pasaje, donde encontró a este sujeto que por esos años tenía 24 años.

    Es por eso que la confesión del sujeto, quien vive en el mismo pasaje de la joven, abrió en los investigadores una supuesta nueva arista que no había sido explorada hasta ahora. Sin embargo, hasta este lunes por la tarde, la declaración del sujeto no terminaba de convencer a los investigadores quienes buscaban cerrar el relato contrastando con otros antecedentes de la causa.

    La confesión

    Quiroz llegó hasta la 5° Comisaría de Conchalí durante la noche del domingo para entregar su confesión. Los carabineros que tomaron la diligencia se comunicaron con la Fiscalía Centro Norte para dar cuenta de lo que parecía la esperada resolución de un caso que llevaba 18 años sin respuesta.

    En sus palabras dijo que dio muerte a la joven, “comprimió el cuerpo” y luego lo sepultó en su casa. Posteriormente, lo sacó y lo fue a arrojar a un basural. Los policías se comunicaron con la Brigada de Homicidios de la PDI para que también tomaran conocimiento del caso producto de la experiencia anterior.

    El fiscal Marcelo Cabrera y personal del OS9 de Carabineros se encontraban hasta la tarde del lunes realizando varias diligencias en la misma casa del sujeto para comprobar su relato.

    Hasta el pasaje Logroño llegó el Grupo de Adiestramiento Canino de Carabineros para encontrar alguna pista. Lo mismo que los funcionarios que acudieron con maquinaria para realizar excavaciones. Los trabajos que realizaba hasta la tarde del lunes el OS9 y el Labocar de Carabineros eran clave para determinar la situación procesal del sujeto.

    Al final del día, de hecho, Cabrera procedió a detener al imputado. “Sobre la base de la información que tenemos, esto es que hay una persona que se autoincrimina, se realizaron una serie de diligencias para verificar si lo que se estaba informando había antecedentes fácticos y científicos que permitan corroborar dicha versión”, dijo Cabrera. El fiscal dijo que las diligencias continuarán y que mañana ante el tribunal, en el control de detención, tomará la decisión de si formalizará al confesor o si solicitará la ampliación de la detención.

    Las dudas de su testimonio surgieron luego de que, según fuentes de la causa, el sujeto presentara una importante discapacidad mental. Las mismas fuentes describen al sujeto como un “fanático de los misterios policiales sin resolver” y quien tuvo una episodio de ACV hace un tiempo.

    Más sobre:Mariana SepúlvedaCrimen

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