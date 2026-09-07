Cambio de urgencia del gobierno obliga a suspender votación de proyecto que regula el uso de redes sociales por menores de edad

La Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputados debió suspender este lunes la sesión en la que se encontraba votando en particular un proyecto destinado a establecer nuevas normas de protección para niños, niñas y adolescentes en el uso de redes sociales y plataformas digitales.

La interrupción ocurrió luego de que el gobierno modificara la urgencia de la iniciativa, que se encuentra en primer trámite, que hasta ese momento tenía calificación de “suma urgencia”, y la dejara con “simple urgencia”, según explicaron parlamentarios integrantes de la instancia.

La modificación impidió que la comisión continuara sesionando de manera paralela a la Sala de la Cámara, donde debía comenzar la orden del día.

“Se suspende hasta que comience la orden del día en la sala”, señaló durante la tarde el presidente de la comisión, diputado Daniel Manouchehri (PS), antes de suspender la sesión especial.

La instancia se encontraba abocada a la revisión en particular de una iniciativa originada en la refundición de cuatro mociones parlamentarias.

El primer proyecto establece un marco integral de protección de niños, niñas y adolescentes en el uso de redes sociales. El segundo busca proteger a los menores de edad frente a la adicción a las nuevas tecnologías y contempla restricciones de acceso a redes sociales y otras plataformas.

A ellos se sumaron una tercera moción que propone un estatuto de responsabilidad algorítmica y protección digital de niños, niñas y adolescentes, y una cuarta que plantea modificaciones a la Ley Marco de Ciberseguridad para incorporar principios de protección de la infancia y adolescencia, restricción etaria e información preventiva en entornos digitales.

La comisión contaba con la presencia de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, quien tras la sesión afirmó que el proyecto de entornos digitales seguros “es prioritario para el gobierno. Lo estamos trabajando con seriedad y tiempo mientras continua en su discusión en particular en la comisión de Ciencias de la Cámara”.

Wulf detalló además las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, entre ellas cambios a la definición de plataforma digital y nuevas exclusiones para servicios estatales, educativos, financieros, de salud y de emergencia. La ministra señaló que la propuesta “elimina la curación o recomendación algorítmica como requisito habilitante de la definición” y busca que la protección se concentre “en el riesgo real que una plataforma representa para los niños, niñas y adolescentes”.

Críticas por cambio de urgencia

El presidente de la comisión sostuvo que el proyecto cuenta con respaldo transversal y recordó que había sido aprobado en general por unanimidad.

“Este es un proyecto transversal. Hemos colaborado activamente para sacarlo adelante, lo aprobamos en general por unanimidad y constituimos una mesa técnica con los asesores”, señaló Manouchehri.

A la vez, afirmó que el retiro de la suma urgencia “cuesta entenderlo, especialmente porque ocurrió mientras estábamos votando. Tuvimos que interrumpir la sesión y suspender las sesiones que teníamos previstas en paralelo a la Sala”, afirmó.

El legislador socialista agregó que, como presidente de la comisión, cuenta con la facultad de convocar nuevas sesiones y adelantó que se realizarán durante esta semana.

“Ahora corresponde que el gobierno tome sus propias definiciones sobre este proyecto”, indicó.

En tanto, el diputado José Montalva (Ind.-PPD) también cuestionó la decisión del Ejecutivo y pidió que se restablezca la calificación anterior.

2 SEPTIEMBRE 2026 DIPUTADO JOSE MONTALVA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

“Al perder esa urgencia, tuvimos que detener la discusión y no pudimos seguir votándolo. Proteger a nuestros niños en internet no puede esperar”, manifestó.

En ese tenor, emplazó: “Exigimos al gobierno reponer la suma urgencia para votar y despachar este proyecto”.

Inicialmente, la decisión del Ejecutivo no había dejado conforme al diputado Diego Schalper (RN), uno de los autores de las mociones que dieron origen al proyecto.

No obstante, horas después, el parlamentario desescaló la polémica y señaló que el gobierno solicitó un espacio para abordar aspectos de la iniciativa relacionados con materias que, a su juicio, corresponden a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República debido a sus eventuales implicancias presupuestarias.

“Este gobierno en conversación con el presidente de la comisión pidió espacio para abordar asunto que es de iniciativa exclusiva del Presidente porque implica gasto. Y me parece bien que hagamos un buen proyecto”, acotó.

Schalper agregó que la comisión podrá seguir avanzando durante las próximas jornadas y llamó a “evitar polémicas artificiales y que saquemos adelante el mejor proyecto posible”.