Oficialismo presiona por más medidas proempleo en comité político y alerta por deterioro del mercado laboral

La preocupación por el deterioro del mercado laboral se instaló este lunes en La Moneda. La cifra de desempleo del 9,5% correspondiente al trimestre mayo-julio -la más alta desde junio de 2021 y que implicó un alza de 0,8 puntos porcentuales en doce meses-, fue uno de los temas que los partidos oficialistas pusieron sobre la mesa en el comité político ampliado.

El propio Kast, en conversación este lunes con Radio ADN, reconoció un desánimo de la ciudadanía en la materia: “Hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el tema del desempleo”.

Aunque desde el gobierno se ha insistido en que la estrategia pasa por generar condiciones para la inversión y el crecimiento, en los partidos oficialistas existe inquietud por la velocidad con que esas medidas pueden traducirse en nuevos puestos de trabajo . De ahí que durante la cita surgieran propuestas para complementar la agenda de mediano plazo con iniciativas capaces de tener efectos más inmediatos.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó al finalizar la cita que el empleo debe transformarse en la principal prioridad social del Ejecutivo. “Estamos todos muy conscientes de que el empleo es la política social número uno. Nada reemplaza un buen empleo para que las familias puedan estar mejor. Y por eso esta tiene que ser la primera prioridad del gobierno”, afirmó.

En esa línea, el diputado sostuvo que la mesa por el empleo debería incorporar a los ministerios de Vivienda y Obras Públicas, considerando el volumen de inversión pública que concentran ambas carteras. A su juicio, la ejecución de grandes proyectos permitiría no solo avanzar en infraestructura, sino también generar puestos de trabajo y contribuir a reactivar la economía.

Ramírez apuntó además al proyecto de reconstrucción recientemente aprobado y a la iniciativa que el gobierno ingresará este martes, sobre el mercado de capitales que favorecerá la inversión y el acceso a la vivienda.

Según el dirigente gremialista, ambas iniciativas pueden convertirse en herramientas para movilizar la actividad y el empleo. Sin embargo, hizo una distinción respecto de los plazos: sostuvo que junto con medidas cuyos efectos se verán en el mediano plazo, el Ejecutivo debe impulsar acciones “de brevísimo plazo”.

Entre ellas mencionó específicamente el subsidio al empleo, idea planteada por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI). Ramírez recordó que durante la discusión del proyecto de reconstrucción se había considerado incorporar una propuesta en esa línea, que finalmente fue descartada por razones de costo. “El gobierno se reservó la facultad de presentar una idea parecida adaptándose a los recursos que hay disponibles”, señaló.

Una preocupación similar expresó el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien planteó la necesidad de evaluar una medida de emergencia mientras la economía comienza a mostrar señales de recuperación. “Hay que tratar de fomentar una medida de emergencia que, a mi juicio, debiese ir en la línea de generar algunos recursos por la vía del subsidio único al empleo”, sostuvo.

El senador puso especial énfasis en los grupos que son los más afectados por la situación del mercado laboral, como los jóvenes y las mujeres. Recordó que durante la administración anterior se agruparon distintos instrumentos de subsidio al empleo dirigidos a esos grupos y planteó la posibilidad de implementar una herramienta adicional, al menos hasta diciembre.

La idea, explicó, es que ese tipo de mecanismo pueda operar mientras comienzan a tener efecto otras medidas impulsadas por el Ejecutivo. Cruz-Coke apuntó a que esas modificaciones podrían contribuir a reducir el stock de viviendas y reactivar la construcción, uno de los sectores que tradicionalmente genera una mayor cantidad de empleos.

Desde RN, el diputado Diego Schalper también llamó al gobierno a ampliar el foco de su agenda económica. “Está muy bien preocuparse del mercado de capitales, pero también tenemos que preocuparnos del mercado central”, sostuvo, planteando que Hacienda debe asumir un rol más activo en la generación de planes de empleo , activación de obras públicas y programas coordinados con municipios y gobiernos regionales.

Schalper coincidió además en la necesidad de avanzar hacia un subsidio al empleo “mucho más intenso” que el actual. A su juicio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debe compatibilizar la agenda destinada a profundizar el mercado de capitales con medidas que permitan que los trabajadores y sus familias puedan contar con mayores ingresos en el corto plazo.

La preocupación también fue expresada desde el Partido Republicano. El diputado y jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, sostuvo que el escenario de desocupación es “más profundo y estructural de lo que se veía a priori” . Frente a ello, llamó a impulsar simultáneamente distintas herramientas para favorecer la creación de puestos de trabajo.

“No hay una sola receta”, afirmó, apuntando a la necesidad de combinar inversión, destrabe de regulaciones y facilidades para la creación de empresas. Para Moreno, el desafío pasa por mantener una agenda permanente destinada a remover obstáculos que dificultan la generación de nuevos empleos.

Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la estrategia que ha desplegado el Ejecutivo y aseguró que el empleo constituye una preocupación permanente del gobierno. “Lo ha sido desde el primer día”, afirmó al ser consultado por la posibilidad de implementar un nuevo subsidio y por las propuestas planteadas desde el oficialismo.

Pavez puso el acento en la aprobación de la megarreforma como la iniciativa destinada a sentar las bases para una recuperación de la inversión y, posteriormente, del empleo. “Estamos muy esperanzados de que, con la aprobación de la megarreforma se sienten las bases para poder invertir, generar mayor empleo y, por supuesto, que la economía comience definitivamente a despegar después de muchos años de un crecimiento mediocre”, aseguró.

El subsecretario también destacó la cartera de proyectos que actualmente se encuentra en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según señaló, su aprobación permitiría generar nuevas oportunidades laborales y de crecimiento en distintas regiones del país.

Respecto del subsidio al empleo, Pavez aseguró que el gobierno ya cuenta con un instrumento vigente. Detalló que desde el 15 de julio se han registrado más de 50 mil postulaciones y que alrededor de 10 mil trabajadores ya han sido beneficiados. El programa contempla un subsidio equivalente al 50% del salario mínimo, en el caso de los hombres, y del 60% para las mujeres, con un período de postulación que se extenderá hasta octubre.

Así, mientras La Moneda apuesta a que el repunte de la inversión y los proyectos que impulsa el Ejecutivo permitan revertir la tendencia en los próximos meses, en el oficialismo comienzan a inquietarse, pues las medidas de la megarreforma no están teniendo el impacto rápido que se proyectaba en un inicio .

La discusión, además, abre un flanco para La Moneda, sobre qué tan dispuestos están a establecer nuevas transferencias directas por presión del propio oficialismo, en un contexto de estrechez fiscal y donde el respaldo al gobierno ha caído en las últimas semanas.

Todo esto, en un escenario en que, según distintos sondeos de opinión, la evaluación del gobierno ha ido a la baja.