SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oficialismo presiona por más medidas proempleo en comité político y alerta por deterioro del mercado laboral

    El tema fue abordado este lunes en la reunión del oficialismo con La Moneda. Desde la UDI, RN y Evópoli pidieron acelerar iniciativas de corto plazo y reflotaron la idea de un nuevo subsidio al empleo.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas

    La preocupación por el deterioro del mercado laboral se instaló este lunes en La Moneda. La cifra de desempleo del 9,5% correspondiente al trimestre mayo-julio -la más alta desde junio de 2021 y que implicó un alza de 0,8 puntos porcentuales en doce meses-, fue uno de los temas que los partidos oficialistas pusieron sobre la mesa en el comité político ampliado.

    El propio Kast, en conversación este lunes con Radio ADN, reconoció un desánimo de la ciudadanía en la materia: “Hay un tema que todavía no hemos podido solucionar, que es el tema del desempleo”.

    Aunque desde el gobierno se ha insistido en que la estrategia pasa por generar condiciones para la inversión y el crecimiento, en los partidos oficialistas existe inquietud por la velocidad con que esas medidas pueden traducirse en nuevos puestos de trabajo. De ahí que durante la cita surgieran propuestas para complementar la agenda de mediano plazo con iniciativas capaces de tener efectos más inmediatos.

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, planteó al finalizar la cita que el empleo debe transformarse en la principal prioridad social del Ejecutivo. “Estamos todos muy conscientes de que el empleo es la política social número uno. Nada reemplaza un buen empleo para que las familias puedan estar mejor. Y por eso esta tiene que ser la primera prioridad del gobierno”, afirmó.

    En esa línea, el diputado sostuvo que la mesa por el empleo debería incorporar a los ministerios de Vivienda y Obras Públicas, considerando el volumen de inversión pública que concentran ambas carteras. A su juicio, la ejecución de grandes proyectos permitiría no solo avanzar en infraestructura, sino también generar puestos de trabajo y contribuir a reactivar la economía.

    Ramírez apuntó además al proyecto de reconstrucción recientemente aprobado y a la iniciativa que el gobierno ingresará este martes, sobre el mercado de capitales que favorecerá la inversión y el acceso a la vivienda.

    Según el dirigente gremialista, ambas iniciativas pueden convertirse en herramientas para movilizar la actividad y el empleo. Sin embargo, hizo una distinción respecto de los plazos: sostuvo que junto con medidas cuyos efectos se verán en el mediano plazo, el Ejecutivo debe impulsar acciones “de brevísimo plazo”.

    Entre ellas mencionó específicamente el subsidio al empleo, idea planteada por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI). Ramírez recordó que durante la discusión del proyecto de reconstrucción se había considerado incorporar una propuesta en esa línea, que finalmente fue descartada por razones de costo. “El gobierno se reservó la facultad de presentar una idea parecida adaptándose a los recursos que hay disponibles”, señaló.

    Una preocupación similar expresó el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien planteó la necesidad de evaluar una medida de emergencia mientras la economía comienza a mostrar señales de recuperación. “Hay que tratar de fomentar una medida de emergencia que, a mi juicio, debiese ir en la línea de generar algunos recursos por la vía del subsidio único al empleo”, sostuvo.

    El senador puso especial énfasis en los grupos que son los más afectados por la situación del mercado laboral, como los jóvenes y las mujeres. Recordó que durante la administración anterior se agruparon distintos instrumentos de subsidio al empleo dirigidos a esos grupos y planteó la posibilidad de implementar una herramienta adicional, al menos hasta diciembre.

    La idea, explicó, es que ese tipo de mecanismo pueda operar mientras comienzan a tener efecto otras medidas impulsadas por el Ejecutivo. Cruz-Coke apuntó a que esas modificaciones podrían contribuir a reducir el stock de viviendas y reactivar la construcción, uno de los sectores que tradicionalmente genera una mayor cantidad de empleos.

    Desde RN, el diputado Diego Schalper también llamó al gobierno a ampliar el foco de su agenda económica. “Está muy bien preocuparse del mercado de capitales, pero también tenemos que preocuparnos del mercado central”, sostuvo, planteando que Hacienda debe asumir un rol más activo en la generación de planes de empleo, activación de obras públicas y programas coordinados con municipios y gobiernos regionales.

    Schalper coincidió además en la necesidad de avanzar hacia un subsidio al empleo “mucho más intenso” que el actual. A su juicio, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debe compatibilizar la agenda destinada a profundizar el mercado de capitales con medidas que permitan que los trabajadores y sus familias puedan contar con mayores ingresos en el corto plazo.

    La preocupación también fue expresada desde el Partido Republicano. El diputado y jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, sostuvo que el escenario de desocupación es “más profundo y estructural de lo que se veía a priori”. Frente a ello, llamó a impulsar simultáneamente distintas herramientas para favorecer la creación de puestos de trabajo.

    “No hay una sola receta”, afirmó, apuntando a la necesidad de combinar inversión, destrabe de regulaciones y facilidades para la creación de empresas. Para Moreno, el desafío pasa por mantener una agenda permanente destinada a remover obstáculos que dificultan la generación de nuevos empleos.

    Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la estrategia que ha desplegado el Ejecutivo y aseguró que el empleo constituye una preocupación permanente del gobierno. “Lo ha sido desde el primer día”, afirmó al ser consultado por la posibilidad de implementar un nuevo subsidio y por las propuestas planteadas desde el oficialismo.

    Pavez puso el acento en la aprobación de la megarreforma como la iniciativa destinada a sentar las bases para una recuperación de la inversión y, posteriormente, del empleo. “Estamos muy esperanzados de que, con la aprobación de la megarreforma se sienten las bases para poder invertir, generar mayor empleo y, por supuesto, que la economía comience definitivamente a despegar después de muchos años de un crecimiento mediocre”, aseguró.

    El subsecretario también destacó la cartera de proyectos que actualmente se encuentra en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Según señaló, su aprobación permitiría generar nuevas oportunidades laborales y de crecimiento en distintas regiones del país.

    Respecto del subsidio al empleo, Pavez aseguró que el gobierno ya cuenta con un instrumento vigente. Detalló que desde el 15 de julio se han registrado más de 50 mil postulaciones y que alrededor de 10 mil trabajadores ya han sido beneficiados. El programa contempla un subsidio equivalente al 50% del salario mínimo, en el caso de los hombres, y del 60% para las mujeres, con un período de postulación que se extenderá hasta octubre.

    Así, mientras La Moneda apuesta a que el repunte de la inversión y los proyectos que impulsa el Ejecutivo permitan revertir la tendencia en los próximos meses, en el oficialismo comienzan a inquietarse, pues las medidas de la megarreforma no están teniendo el impacto rápido que se proyectaba en un inicio.

    La discusión, además, abre un flanco para La Moneda, sobre qué tan dispuestos están a establecer nuevas transferencias directas por presión del propio oficialismo, en un contexto de estrechez fiscal y donde el respaldo al gobierno ha caído en las últimas semanas.

    Todo esto, en un escenario en que, según distintos sondeos de opinión, la evaluación del gobierno ha ido a la baja.

    Más sobre:PolíticaComité PolíticoLa MonedaEmpleoInversión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social

    John Ewer, biólogo: “Por todos lados el cambio de horario durante la primavera es malo”

    Jaime Araya: “Queremos saber qué es lo que hacen estos altos asesores (del Presidente)”

    Gobierno sufre revés por Sala Cuna: financiamiento con cargo a seguro de cesantía se cae al no lograr quórum

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

    Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

    Lo más leído

    1.
    Gobierno reconoce “error” en contratación de estudiante de primer año de periodismo por $1,9 millones y abre investigación

    Gobierno reconoce “error” en contratación de estudiante de primer año de periodismo por $1,9 millones y abre investigación

    2.
    “Qué desastre, hueón”: Micrófono abierto capta exabrupto del ministro Rau durante votación de proyecto de sala cuna en el Senado

    “Qué desastre, hueón”: Micrófono abierto capta exabrupto del ministro Rau durante votación de proyecto de sala cuna en el Senado

    3.
    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    4.
    Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

    Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

    5.
    Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    6.
    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social
    Chile

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social

    John Ewer, biólogo: “Por todos lados el cambio de horario durante la primavera es malo”

    Jaime Araya: “Queremos saber qué es lo que hacen estos altos asesores (del Presidente)”

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

    Tras sorpresivo IPC de 0,6% en agosto, expectativas de inflación a diciembre suben y llegan hasta 4,7%

    Ripley explica por qué levantó tres malls en Perú en tres años: “La penetración de centros comerciales es la mitad de Chile”

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA
    Tendencias

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”
    El Deportivo

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”

    El análisis del técnico del Crystal Palace tras la primera titularidad de Darío Osorio en Inglaterra

    Golpe en el LIV Golf: la liga de Joaquín Niemann se declara en quiebra y prepara un cambio radical de propiedad

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”
    Cultura y entretención

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

    A 50 años de la muerte de Mao Zedong: nostalgia por las ideas igualitarias del “Gran Timonel” crece en China
    Mundo

    A 50 años de la muerte de Mao Zedong: nostalgia por las ideas igualitarias del “Gran Timonel” crece en China

    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas

    Joe Biden asegura que tratamiento para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera