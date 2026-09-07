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    Kast confirma que acompañará a White en evento de San Bernardo y se abre a modificar propuesta de estado de excepción

    “Si este quinto estado, o un cuarto estado reforzado o un estado de excepción en un artículo transitorio, si cumple los fines para los que queremos, bueno, eso es lo que necesitamos y por eso planteamos la discusión", sostuvo el mandatario.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Presidente José Antonio Kast dio a conocer este lunes que acompañará al alcalde de San Bernardo, Christopher White, en un evento de Fiestas Patrias que se realizará el próximo 17 de septiembre en su comuna.

    Gesto que el mismo jefe comunal solicitó al mandatario, luego de ser objeto de amenazas de muerte.

    Lo del alcalde White marca un antes y un después y lo que estamos haciendo ahí es diseñar una política anti-delincuencia muy potente que ya ha priorizado varios barrios, se han hecho varios operativos importantes y parte de ello es la captura de distintos prófugos que estaban hace años fuera del alcance de la justicia”, dijo Kast en diálogo con radio ADN.

    “Yo fui 12 años parlamentario, conozco muy bien las zonas más afectadas a San Bernardo como San Esteban, Santa Rosa de Lima, Las Cordilleras, Los Andes y fui a reunirme con el alcalde White a la municipalidad donde, como digo, he estado varias veces y concordamos en que tenemos que dar también señales muy claras de que no podemos, el crimen organizado no nos puede intimidar”, agregó.

    Dicho eso, confirmó: “Ahí voy a estar el 17 de septiembre tanto en el desfile como en el acto ecuménico”.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Estado de excepción de seguridad

    Por otro lado, el mandatario fue consultado por las declaraciones del presidente de Republicanos, el senador Arturo Squella, en torno al nuevo estado de excepción de seguridad que plantea la reforma constitucional que empuja el gobierno.

    En concreto, el líder oficialista aseguró ayer en El Mercurio que este nuevo estado de excepción “no necesariamente tiene que tratarse de un quinto estado de excepción, sino que perfectamente se puede encontrar lo mismo que busca el Ejecutivo en el contexto de lo que hoy día tenemos con ajustes”.

    Bajo ese marco, Kast no descartó esa posibilidad. “A nosotros lo que nos interesa es tener las herramientas para poder combatir el crimen organizado, para generar este listado de organizaciones criminales y que tengan una pertenencia a ella, que podamos modificar el sistema penitenciario para que no haya ninguna discusión de si Gendarmería puede tomar las medidas necesarias para aislar a delincuentes y que no nos ocurra esto que ocurrió con el juez de Iquique, necesitamos poder tener una agencia de decomiso y destruir las drogas y hacer todo efectivo”, sostuvo.

    JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

    “En cuanto al estado de excepción, bueno, vuelvo a insistir, lo importante es la herramienta, la herramienta para nosotros es el tema que esté considerado el concepto de la seguridad pública, no solamente la seguridad nacional, y que estén las herramientas”, continuó.

    Si este quinto estado, o un cuarto estado reforzado o un estado de excepción en un artículo transitorio, si cumple los fines para los que queremos, bueno, eso es lo que necesitamos y por eso planteamos la discusión. Si nosotros enviamos este proyecto de ley sabiendo que no tenemos mayoría en el Congreso, porque lo que nos interesa principalmente es que se centre la discusión en el crimen organizado, y esto fue antes de que se conociera incluso la posibilidad de atentar contra una autoridad como el alcalde, porque la preocupación nuestra viene de mucho antes, y lo que necesitamos es que esto se debate y sea prioridad, y hoy día se debate y es prioridad”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastSeguridadSan BernardoChristopher White

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