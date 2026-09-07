Irán avisa de que responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas en la región

El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha señalado este lunes que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo.

“Es simple: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y está expuesta”, ha señalado Qalibaf, que ejerce de jefe de la delegación iraní en las negociaciones con Estados Unidos.

“Las compañías estadounidenses de petróleo y gas en estas aguas y instalaciones comparten esa exposición. Ataca nuestros activos y serás atacado. Ya lo hemos demostrado”, ha afirmado el dirigente iraní en un mensaje en redes sociales en el que hace referencia a las bases “que ya no son viables”.

Con este mensaje replica al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien celebró los últimos ataques estadounidenses contra buques petroleros en aguas del estrecho de Ormuz, afirmando que “si Irán dispara a los barcos de Estados Unidos”, Washington va a “destruir y hundir sus petroleros”. “Todo lo que tienen que hacer es no disparar a la Armada”, afirmó.

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.